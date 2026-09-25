México y Corea fortalecen su relación
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Ciudad de México.- En el marco de los 64 años de relaciones diplomáticas, la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario coreano, Lee Jae Myung, adoptaron el Plan de Acción México-Corea 2026-2030; además, acordaron fortalecer la relación bilateral en distintos temas como educación, comercio, tecnología, cadenas de suministros, seguridad, agricultura y cultura, entre otros.
En su mensaje, Sheinbaum Pardo refirió que coincidieron en la defensa del multilateralismo, el derecho internacional, la solución pacífica de las controversias y la soberanía de los Estados.
"Dialogamos sobre la agenda internacional: México y la República de Corea coincidimos en la defensa del multilateralismo, el derecho internacional, la solución pacífica de las controversias y la soberanía de los Estados", dijo.
En un mensaje en el Salón Tesorería, el mandatario de Corea reconoció el cariño de los mexicanos por la cultura coreana y destacó que entre las autoridades de seguridad pública se va a crear una base "para luchar contra el fraude digital, trata de personas y narcotráfico".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Este plan de acción, refirió Sheinbaum, será la hoja de ruta de la relación durante los próximos cuatro años y dará continuidad al trabajo bilateral en sus distintos ámbitos. Indicó que, en el encuentro, destacaron los lazos culturales y afectivos que unen a nuestras sociedades.
no te pierdas estas noticias
Polo vira hacia Baja California Sur
Pulso Online
El pronóstico prevé que el poderoso huracán gire hacia el norte durante el fin de semana
De México a África: el Cártel de Sinaloa produciría droga para Australia
Pulso Online
La policía sudafricana indaga si un cargamento incautado en Australia salió de una de ellas.
Morena y PT se sientan a negociar tras choque por 2027
Pulso Online
Ariadna Montiel y Alberto Anaya se reunieron en medio de las diferencias por el método para definir las coordinaciones estatales