México y Corea fortalecen su relación

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Ciudad de México.- En el marco de los 64 años de relaciones diplomáticas, la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario coreano, Lee Jae Myung, adoptaron el Plan de Acción México-Corea 2026-2030; además, acordaron fortalecer la relación bilateral en distintos temas como educación, comercio, tecnología, cadenas de suministros, seguridad, agricultura y cultura, entre otros.

En su mensaje, Sheinbaum Pardo refirió que coincidieron en la defensa del multilateralismo, el derecho internacional, la solución pacífica de las controversias y la soberanía de los Estados.

"Dialogamos sobre la agenda internacional: México y la República de Corea coincidimos en la defensa del multilateralismo, el derecho internacional, la solución pacífica de las controversias y la soberanía de los Estados", dijo.

En un mensaje en el Salón Tesorería, el mandatario de Corea reconoció el cariño de los mexicanos por la cultura coreana y destacó que entre las autoridades de seguridad pública se va a crear una base "para luchar contra el fraude digital, trata de personas y narcotráfico".

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Este plan de acción, refirió Sheinbaum, será la hoja de ruta de la relación durante los próximos cuatro años y dará continuidad al trabajo bilateral en sus distintos ámbitos. Indicó que, en el encuentro, destacaron los lazos culturales y afectivos que unen a nuestras sociedades.