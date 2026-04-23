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México y Francia celebran 200 años de relación con agenda cultural y ambiental

Impulsan cooperación en ciencia, educación y medio ambiente; destacan intercambio de códices y acuerdos ecológicos

Por El Universal

Abril 23, 2026 09:03 a.m.
A
México y Francia celebran 200 años de relación con agenda cultural y ambiental

Este 2026, México y Francia celebran 200 años de relaciones con una serie de distintas actividades conjuntas, en el marco del acuerdo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el mandatario francés Emmanuel Macron en materia cultural como el intercambio de códices.

El canciller Roberto Velasco sostuvo una llamada ayer miércoles con el ministro para Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, con quien resaltó "la excelente relación" que existe entre ambos países.

"Coincidieron en su intención de seguir fortaleciendo la relación bilateral y la cooperación para beneficio de nuestros pueblos, especialmente en las áreas de cultura, educación, ciencia, tecnología, medio ambiente y desarrollo sustentable", destacó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Como parte de las celebraciones para conmemorar el bicentenario del establecimiento de relaciones diplomáticas México – Francia, se llevan a cabo distintas actividades.

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Delphine Borione, embajadora de Francia en México, participó recientemente en un festival gastronómico junto a la subsecretaría de la SRE, Teresa Mercado.

Además, en el Día de la Tierra, ambos países formalizaron dos Declaraciones de Intención que marcan una nueva etapa en materia de cooperación ambiental:

La Declaración de Intención entre la Semarnat y el Ministerio de la Transición Ecológica, Biodiversidad y Negociaciones Internacionales sobre el Clima y la Naturaleza de Francia, que actualiza el acuerdo de 2022 y fortalece la coordinación bilateral conforme a las prioridades ambientales de ambos países.

También la Declaración de Intención en materia de Áreas Naturales Protegidas entre la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Oficina Francesa de Biodiversidad, orientada a impulsar el intercambio de experiencias, la cooperación técnica y el desarrollo de proyectos conjuntos en conservación.

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