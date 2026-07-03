logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡VAMOS MÉXICO!

Fotogalería

¡VAMOS MÉXICO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

México y la OPS avalan cooperación

Firman convenio para impulsar la salud en el país

Por EFE

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
A
México y la OPS avalan cooperación
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Secretaría de Salud de México firmaron este jueves un acuerdo para que el país avance hacia el acceso al servicio universal de salud mediante la cooperación técnica de dicho organismo y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

      En un comunicado, los organismos internacionales expresaron que el convenio de cooperación sellado en Ciudad de México estará vigente hasta 2030 y tendrá como prioridad la disminución de la carga de enfermedades asociadas a las enfermedades no transmisibles, el cáncer y los trastornos de salud mental.

      Asimismo, explicó que el avance hacia el acceso equitativo de la población en México estará enfocado en la rectoría de la Secretaría de Salud y la articulación de las instituciones del Sistema Nacional de Salud, centradas en la Atención Primaria de Salud (APS).

      Por su parte, el secretario de Salud de México, David Kershenobich, señaló que la Estrategia de Cooperación País 2026-2030 alineará las prioridades nacionales con la experiencia técnica de la OPS y OMS "a fin de ampliar el acceso a servicios de calidad, con énfasis en la prevención, la atención primaria y la respuesta a los principales desafíos sanitarios".

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      "En el fondo de estas prioridades late una convicción compartida: la salud es un derecho, la desigualdad es inaceptable, la cooperación internacional agrega valor y las respuestas más sólidas son aquellas que se construyen en común", afirmó Kershenobich.

      Durante dicho acto también se realizó un corte de listón simbólico para inaugurar la nueva sede de la Representación de la OPS/OMS en México, ubicada en la capital mexicana.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sheinbaum se reúne con empresarios IMMEX en Palacio Nacional
      Sheinbaum se reúne con empresarios IMMEX en Palacio Nacional

      Sheinbaum se reúne con empresarios IMMEX en Palacio Nacional

      SLP

      El Universal

      El sector industrial expresó respaldo al gobierno tras la decisión de no extender la vigencia del T-MEC por 16 años.

      Embajador de EU informa detención de mexicano prófugo por homicidio
      Embajador de EU informa detención de mexicano prófugo por homicidio

      Embajador de EU informa detención de mexicano prófugo por homicidio

      SLP

      El Universal

      El detenido será entregado a México para enfrentar cargos por homicidio, según informó el embajador de EU.

      Pasajero intenta traficar 12 kilos de cocaína en silla de ruedas en Cancún
      Pasajero intenta traficar 12 kilos de cocaína en silla de ruedas en Cancún

      Pasajero intenta traficar 12 kilos de cocaína en silla de ruedas en Cancún

      SLP

      El Universal

      La Agencia Nacional de Aduanas y la Secretaría de la Defensa Nacional coordinaron operativo antidroga en Cancún.

      Especialistas buscan visibilizar impacto ambiental en las mujeres
      Especialistas buscan visibilizar impacto ambiental en las mujeres

      Especialistas buscan visibilizar impacto ambiental en las mujeres

      SLP

      El Universal

      Funcionarias y especialistas revisan metodologías para medir brechas de género y cambio climático.