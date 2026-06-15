logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Fotogalería

ABUELA MANGO, UNA HISTORIA FAMILIAR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Morena nombra relevo de "Andy"; Manuel Zavala asume la Secretaría

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena nombró a Manuel Zavala delegado y secretario de Organización tras la renuncia de López Beltrán.

Por El Universal

Junio 15, 2026 06:03 p.m.
A
Morena nombra relevo de Andy; Manuel Zavala asume la Secretaría
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, junio 15 (EL UNIVERSAL).- El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, liderado por Ariadna Montiel, designó a Manuel Jesús Zavala Salazar, actual secretario de Movimientos Sociales, como delegado en funciones de secretario de Organización del Partido, en sustitución de Andrés Manuel López Beltrán, quien renunció al cargo el pasado 25 de mayo.

      Morena fortalece estructura interna con nuevo secretario

      A través de un comunicado, la dirigencia guinda puntualizó que lo anterior es parte de una estrategia de fortalecimiento de su estructura interna con miras al proceso electoral de 2027.

      Asimismo, se integró al secretario y delegado en funciones Manuel Zavala, y al secretario de Finanzas, Óscar del Cueto García, a la Comisión Nacional de Elecciones del Movimiento, que preside Citlalli Hernández Mora, electa en el pasado Congreso Nacional.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Funciones y responsabilidades de la Secretaría de Organización

      "La Secretaría de Organización encabeza la movilización nacional, coordina y supervisa los trabajos territoriales, así como la estrategia electoral, y es la responsable de las tareas de afiliación, credencialización, actualización y resguardo del padrón nacional de afiliados", puntualizó el CEN de Morena.

      En tanto, la Comisión Nacional de Elecciones se encarga de proponer al CEN las convocatorias y organizar los procesos electorales internos; recibe, analiza, valora y califica las solicitudes de quienes pretendan participar; participa en los procesos de insaculación; determina la inclusión de aspirantes en las encuestas; realiza ajustes para garantizar la paridad e inclusión de acciones afirmativas; resguarda la documentación relacionada a los procesos electorales.

      "Para Morena lo verdaderamente importante es el bienestar del pueblo de México, por lo que seguirá profundizando la Transformación, y con la militancia nos mantendremos firmes y unidos en torno a nuestro proyecto de nación", concluye el comunicado.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Morena nombra relevo de Andy; Manuel Zavala asume la Secretaría
      Morena nombra relevo de Andy; Manuel Zavala asume la Secretaría

      Morena nombra relevo de "Andy"; Manuel Zavala asume la Secretaría

      SLP

      El Universal

      El Comité Ejecutivo Nacional de Morena nombró a Manuel Zavala delegado y secretario de Organización tras la renuncia de López Beltrán.

      CNTE reduce presencia en calles del Centro Histórico de CDMX
      CNTE reduce presencia en calles del Centro Histórico de CDMX

      CNTE reduce presencia en calles del Centro Histórico de CDMX

      SLP

      El Universal

      La presidenta Claudia Sheinbaum no tiene reuniones programadas con CNTE y el magisterio exige diálogo formal.

      Gobierno desmiente padrón nacional telefónico en México
      Gobierno desmiente padrón nacional telefónico en México

      Gobierno desmiente padrón nacional telefónico en México

      SLP

      El Universal

      La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones establece el proceso digital y presencial para registro.

      Yucatán acumula 38 casos de sarampión en 2026 sin fallecimientos
      Yucatán acumula 38 casos de sarampión en 2026 sin fallecimientos

      Yucatán acumula 38 casos de sarampión en 2026 sin fallecimientos

      SLP

      El Universal

      El estado se ubica como segunda entidad con más casos en la península, solo detrás de Quintana Roo.