logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ARTE CULINARIO!

Fotogalería

¡ARTE CULINARIO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Muere el abogado David Cohen tras ataque a balazos en Ciudad Judicial

La Fiscalía de CDMX confirmó su fallecimiento la madrugada de este martes; el presunto agresor, de 18 años, sigue hospitalizado bajo custodia

Por El Universal

Octubre 14, 2025 08:15 a.m.
A
Muere el abogado David Cohen tras ataque a balazos en Ciudad Judicial

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que en los primeros minutos de este martes falleció el abogado David Cohen Sacal, que resultó herido tras ser agredido a balazos la tarde del lunes 13 de octubre en las inmediaciones de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los informes médicos, la víctima, de 48 años, murió a consecuencia de las lesiones producidas por disparo de arma de fuego, mientras recibía atención en un hospital privado de la Ciudad de México.

La FGJCDMX mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y ejercer acción penal por el delito de homicidio contra el probable responsable, Héctor "N", de 18 años, quien fue detenido inmediatamente después de los acontecimientos por un agente de la Policía de Investigación (PDI) y permanece hospitalizado bajo custodia.

La Fiscalía CDMX refrenda su compromiso de garantizar el acceso a justicia a la víctima y sus familiares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Muere el abogado David Cohen tras ataque a balazos en Ciudad Judicial
Muere el abogado David Cohen tras ataque a balazos en Ciudad Judicial

Muere el abogado David Cohen tras ataque a balazos en Ciudad Judicial

SLP

El Universal

La Fiscalía de CDMX confirmó su fallecimiento la madrugada de este martes; el presunto agresor, de 18 años, sigue hospitalizado bajo custodia

Exministra Norma Piña fue premiada en Bakú
Exministra Norma Piña fue premiada en Bakú

Exministra Norma Piña fue premiada en Bakú

SLP

El Universal

Aún incomunicados en Hidalgo y San Luis P.
Aún incomunicados en Hidalgo y San Luis P.

Aún incomunicados en Hidalgo y San Luis P.

SLP

El Universal

Detienen a dos por caso de Kimberly Moya
Detienen a dos por caso de Kimberly Moya

Detienen a dos por caso de Kimberly Moya

SLP

El Universal