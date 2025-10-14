Detienen a dos por caso de Kimberly Moya

Naucalpan, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la detención de dos personas presuntamente involucradas en la desaparición de Kimberly Hilary Moya, joven de 16 años reportada como desaparecida desde el 2 de octubre en Naucalpan. Los detenidos, identificados como Gabriel Rafael “N”, de 57 años, y Paulo Alberto “N”, de 36, fueron ingresados al Penal de Barrientos y quedaron a disposición de la autoridad judicial.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 2 de octubre alrededor de las 16:14 horas, la adolescente caminaba por la calle Filomeno Mata, esquina con Diagonal Minas, en la colonia San Rafael Chamapa, cuando fue interceptada por Gabriel Rafael “N”, quien la obligó a dirigirse hacia un vehículo Volkswagen gris tipo sedán conducido por Paulo Alberto “N”. Ambos presuntamente la privaron de la libertad y huyeron del lugar.

Durante las labores de búsqueda, agentes ministeriales realizaron un cateo en un taller mecánico donde uno de los implicados trabajaba como tornero. En el sitio localizaron unas botas con manchas hemáticas, las cuales fueron analizadas por peritos en genética forense. Los estudios confirmaron coincidencias genéticas entre las muestras halladas y las de los padres de la víctima, lo que indica una alta probabilidad de que los rastros correspondan a Kimberly.

La Fiscalía del Estado de México continúa las acciones de búsqueda bajo la hipótesis de que Kimberly Hilary se encuentra con vida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí