UE dona 14 mdp para damnificados por lluvia

Ciudad de México.- En apoyo a las personas que sufrieron pérdidas por las severas inundaciones a principios de octubre en México, el bloque de países europeos destinó 700 mil euros (aproximadamente 14 millones de pesos) para apoyar a las familias afectadas.

La Unión Europea dijo que la ayuda humanitaria es para asistir a los afectados y se estima que beneficiará a 150 mil personas de las zonas más perjudicadas por las lluvias.

Las principales actividades que se realizarán con esos recursos son: apoyar en trabajos que permitan el acceso al agua potable y servicios de saneamiento, asistencia sanitaria, así como distribución de efectivo para quienes perdieron sus medios de subsistencia.

“Los fondos también se utilizarán para ofrecer servicios educativos para los niños y adolescentes afectados por el cierre de escuelas”, dijo la embajada de la Unión Europea en México.

Otras de las acciones que realizará será la activación del servicio satelital Copernicus con la finalidad de elaborar mapas que permitan evaluar los daños y trazar las labores de emergencia.

Entre el 9 y 10 de octubre pasado, las intensas lluvias provocaron inundaciones en diversos municipios de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.