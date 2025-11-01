Realizarán jornada de vacunación
La campaña se llevará a cabo en el Hospital Rural 41 del IMSS
CERRITOS. -Este 1 y 2 de noviembre en el cementerio municipal iniciará una campaña de vacunación por temporada invernal para prevenir riesgos a la población.
La campaña se realizará en el Hospital Rural No. 41 del IMSS Cerritos, que arrancará la jornada de vacunación, que será de 9 de la mañana a 5 de la tarde, por lo que se invita a la población acudir para protegerse de enfermedades respiratorias.
Se estarán aplicando vacunas contra la influenza estacional, neumococo y Covid 19, será totalmente gratuita.
Las indicaciones para no vacunarse es haber tenido fiebre en las últimas 48 horas, estar en tratamiento con antibióticos y ser alérgico al huevo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Es por ello que se le invita a la población en general para que aproveche esta jornada y se vacune para protegerse y mantenerse sano.
no te pierdas estas noticias
Realizarán jornada de vacunación
Carmen Hernández
La campaña se llevará a cabo en el Hospital Rural 41 del IMSS
Inauguran arco monumental en Mercados
Redacción
Realizan ritual de ofrecimiento de ofrendas a las almas que regresan del más allá