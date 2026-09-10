Hombre cae de seis metros de altura tras descarga eléctrica

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Un hombre sufrió una descarga eléctrica cuando intentaba podar un árbol cuyas ramas tocaban cables de media tensión, en la carretera al Ingenio, en Ciudad Valles.

Fue alrededor de las 15:30 horas, que paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios a un hombre identificado como Rigoberto, de 32 años de edad, quien se encontraba tirado afuera de una vulcanizadora, frente a la Unidad Deportiva Municipal (UDM).

El hombre había sufrido una descarga eléctrica cuando intentó cortar una rama de un árbol de ficus, pues aparentemente no se percató de que esta tocaba cables de media tensión.

Además de la descarga eléctrica, cayó desde una altura aproximada de seis metros, motivo por el cual sufrió múltiples lesiones.

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Los paramédicos tuvieron que trasladarlo de emergencia al Hospital General para que recibiera atención médica.

Al sitio también llegaron elementos de Protección Civil Municipal, quienes apoyaron en las labores de auxilio. El director Miguel Ángel Sánchez Hernández hizo un llamado a la población para evitar podar árboles que se encuentren muy cerca del cableado eléctrico.

"Para este tipo de situaciones es mejor reportarlo a Protección Civil o a la Comisión Federal de Electricidad (CFE)", indicó.