MURCIÉLAGOS SOBRE SAN LUIS

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Sobre la ciudad de San Luis Potosí, cada noche revolotean diferentes especies de murciélagos. Eso es bueno, pues no son los temibles vampiros de Hollywood u otras absurdas supersticiones; en realidad, son animalitos que nos ayudan a controlar plagas de zancudos, alacranes, polillas, etc. Otras especies de murciélagos se alimentan de polen y néctar de flores, polinizando frutales y cactáceas de la región como si fueran colibrís peluditos; incluso visitan las flores del agave tequilero, de ahí la imagen del murciélago en las etiquetas de licores. Estos fascinantes mamíferos voladores, pertenecen al orden Quirópteros, porque los largos dedos de sus manos esta unidos por una membrana elástica de piel que forma el ala. (Quiro= mano; ptero=ala).

Los "murcis", como los llamamos de cariño, pueden "ver" en plena oscuridad emitiendo fuertes chillidos o Clicks de muy alta frecuencia, inaudibles para los humanos, estos pulsos de sonido rebotan en las paredes de las cuevas o en insectos permitiéndoles ubicarlos bastante bien, como si fuera un ultrasonido instantáneo.

En México viven más de 140 de las 1500 especies reportadas en el mundo del orden Quirópteros. La mayoría de las especies que habitan el país son insectívoras, otras son especies frugívoras y nectarívoras.

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? Un murciélago grita en muy alta frecuencia, el sonido rebota en objetos o insectos, se procesa en sus orejas y cerebro para ubicarlos.

Solo tres especies se alimentan de sangre (hematófagas). Los pequeños vampiros se acercan volando sigilosamente al ganado y con sus filosos dientes incisivos hacen un pequeño corte en la piel, lamiendo la poca sangre que emana. Esta escandalosa costumbre de algunos murcielaguitos ha dado origen a tétricas leyendas e historias; dando pretexto para costosas y exageradas campañas de exterminio, que de paso han arrasado a otras especies útiles, como los insectívoros. Fue una campaña, como tantas otras contra los animales, amarillista, descuidada y desinformada... que indirectamente dañó a mucha gente, pues las especies que comían zancudos también fueron devastadas; y sin estos pequeños guardianes insectívoros que los controlaban, proliferaron enormes plagas de moscos trasmisores de dengue, malaria, zika, etc. ¡Que si causaron muertes humanas!

? Murciélago trompudo. Choeronycteris mexicana.

Nectarívoro- polinizador. Vea sus dedos alargados unidos por una membrana interdigital que forma el ala. (Foto Gaby GonzÁlez).

Entrevistamos a la M. en C. Gabriela Gonzalez, estudiante de doctorado en C. Ambientales del IPCYT. Ella estudia como los murciélagos utilizan sus refugios durante el día. Ella nos explica que: "Para un murciélago su cueva es su hogar, es donde crían a sus hijos, ahí forman áreas de crianza y guardería, donde los cachorros murcielaguitos esperan en pequeños grupos a que regresen sus madres antes del amanecer, después de buscar comida. También en la caverna socializan, encuentran pareja y se coordinan en bandadas para salir a alimentarse en grupo. Además, para un investigador una caverna es un laboratorio natural para conocer el comportamiento y costumbres de estos tan útiles, aunque misteriosos quirópteros. Debemos proteger las cuevas para proteger a los murciélagos y así conservar ecosistemas enteros "

? Los murciélagos nectarívoros polinizan flores de frutales y cactáceas en el desierto, como el agave tequilero.

"Estos fascinantes animalitos son los únicos mamíferos realmente voladores, como las aves. Se orientan por ecolocalización, aunque cada especie lo hace con diferente precisión. Tales cualidades les han permitido dispersarse por numerosos hábitats, diversificándose en tantas interesantes especies" – Comenta Gabriela.

"La tecnología actual permite estudiarlos dentro de sus cuevas, sin molestarlos. Utilizamos detectores ultrasónicos que identifican a cada especie solo por su chillido, evitando tener que atrapar o perturbar a los animales. Hace falta implementar y supervisar medidas de protección realmente efectivas de sus hábitats, sus cuevas y refugios y monitorear sus poblaciones".

Conservar nuestras especies silvestres de flora y fauna es una prioridad. Urge salvaguardar la mega diversidad de México, es nuestro patrimonio, riqueza natural que deben heredar nuestros hijos y nietos, pero la tenemos casi olvidada.

La escasa información y divulgación sobre la biología de nuestras especies silvestres, es lo que ha provocado tantas dañinas supersticiones y calumnias contra estos inofensivos importantes animalitos nocturnos. La falta de atención y divulgación de información verídica y actualizada sobre nuestras especies silvestres las tiene alejadas de la opinión pública. Pareciera no importar la destrucción generalizada que ocurre a nuestra ecología. Políticos, medios y ciudadanía olvidan y hacen olvidar la devastación, caza, capturas, tráfico y destrucción de su hábitat al que están expuestas nuestras especies; que también sufren la impunidad de quienes las destruyen y saquean.

Internacionalmente los animales empiezan a tener derechos legales de existencia y bienestar. Las leyes de nuestra sociedad están cambiando. Somos los humanos quienes al final hemos sido los verdaderos demonios y monstruos con las especies con quienes compartimos este mundo tan deteriorado.

? El famoso murciélago vampiro, Desmodus rotundus. La ignorancia de su papel en la ecología casi lo ha exterminado, al igual que a otras especies inofensivas.

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gonzalez7063@gmail.com

Christian Gonzalez es miembro de

The Wild Life Society de EU. y la REMPA

(Red Mexicana de Periodistas Ambientalistas).