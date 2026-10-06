Harfuch confirma captura de "El Tanque", operador del CJNG

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el pasado 5 de octubre fue detenido Iván Cazarín Molina, alias "El Tanque" en Zapopan, Jalisco, sujeto identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

El presunto criminal es considerado hombre de confianza del abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", cabeza de esta organización criminal.

Además, se le señala por su posible participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano en Jalisco, en 2015, en el que perdieron la vida integrantes de Sedena y de la Policía Federal que participaban en una operación para capturar a Oseguera Cervantes.

Durante el operativo, se le aseguró un arma de fuego, dosis de droga y un vehículo.

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El hoy detenido está relacionado con los delitos de homicidio, extorsión, privación ilegal de la libertad, lavado de dinero, robo de hidrocarburo, trasiego de drogas y armas; así como cooptación de autoridades, robo de autos y mercancías.

En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo identificó como líder de una red, en la que estarían involucradas al menos ocho personas y 26 empresas, para evadir impuestos y realizar el contrabando transfronterizo de hidrocarburo.

El Gabinete de Seguridad informó que los elementos ubicaron su zona de movilidad y desplegaron un operativo interinstitucional en el municipio de Zapopan, donde fue detenido.

Al sujeto le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).