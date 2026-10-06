logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Harfuch confirma captura de "El Tanque", operador del CJNG

La detención se realizó en Zapopan tras un operativo conjunto de Sedena, Marina, GN y SSPC

Por El Universal

Octubre 06, 2026 09:31 a.m.
A
Harfuch confirma captura de El Tanque, operador del CJNG
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el pasado 5 de octubre fue detenido Iván Cazarín Molina, alias "El Tanque" en Zapopan, Jalisco, sujeto identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

      El presunto criminal es considerado hombre de confianza del abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", cabeza de esta organización criminal.

      Además, se le señala por su posible participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano en Jalisco, en 2015, en el que perdieron la vida integrantes de Sedena y de la Policía Federal que participaban en una operación para capturar a Oseguera Cervantes.

      Durante el operativo, se le aseguró un arma de fuego, dosis de droga y un vehículo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El hoy detenido está relacionado con los delitos de homicidio, extorsión, privación ilegal de la libertad, lavado de dinero, robo de hidrocarburo, trasiego de drogas y armas; así como cooptación de autoridades, robo de autos y mercancías.

      En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo identificó como líder de una red, en la que estarían involucradas al menos ocho personas y 26 empresas, para evadir impuestos y realizar el contrabando transfronterizo de hidrocarburo.

      El Gabinete de Seguridad informó que los elementos ubicaron su zona de movilidad y desplegaron un operativo interinstitucional en el municipio de Zapopan, donde fue detenido.

      Al sujeto le informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

      En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Marina), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

      LEA TAMBIÉN

      Cárteles, origen de la violencia en Morelos

      CJNG y Familia Michoacana, con enorme presencia, disputan territorio con otras bandas

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Harfuch confirma captura de El Tanque, operador del CJNG
      Harfuch confirma captura de El Tanque, operador del CJNG

      Harfuch confirma captura de "El Tanque", operador del CJNG

      SLP

      El Universal

      La detención se realizó en Zapopan tras un operativo conjunto de Sedena, Marina, GN y SSPC

      Descartan reducción de IEPS a bebidas alcohólicas
      Descartan reducción de IEPS a bebidas alcohólicas

      Descartan reducción de IEPS a bebidas alcohólicas

      SLP

      El Universal

      La presidenta explicó que podría aumentar el consumo en México

      Cae avioneta usada por gobernador
      Cae avioneta usada por gobernador

      Cae avioneta usada por gobernador

      SLP

      El Universal

      Pemex frena envíos de crudo a Cuba
      Pemex frena envíos de crudo a Cuba

      Pemex frena envíos de crudo a Cuba

      SLP

      El Universal