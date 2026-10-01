logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

"Rachel" alcanza categoría 3 frente a costas del Pacífico

Se esperan lluvias intensas y oleaje elevado en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco

Por EFE

Octubre 01, 2026 04:32 p.m.
A
Rachel alcanza categoría 3 frente a costas del Pacífico
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El huracán Rachel alcanzó este jueves la categoría 3, tras intensificarse "rápidamente" en su avance frente a las costas del Pacífico mexicano, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

      A las 15:00 horas (21:00 horas GMT) el centro del fenómeno meteorológico se localizó a 390 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y a 415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, en Jalisco.

      Rachel presentaba vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, rachas de 240 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a seis kilómetros por hora, según el reporte del SMN.

      El ciclón alcanzó la categoría 2 durante la madrugada, casi un día después de convertirse en huracán categoría 1.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Rachel se formó como tormenta tropical frente a las costas del sur de México y desde entonces ha ganado fuerza mientras avanza por el Pacífico.

      "Rachel se ha intensificado rápidamente a huracán de categoría 3", señaló el organismo, al tiempo que advirtió de fuertes precipitaciones y oleaje de hasta 4 metros de altura.

      Se espera que el fenómeno ocasione lluvias intensas, de entre 15 y 150 milímetros, en Baja California Sur y Sinaloa, y precipitaciones muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en Nayarit y Jalisco.

      También provocará vientos sostenidos de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en las costas de Baja California Sur, y de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

      El SMN advirtió de que las precipitaciones generadas por Rachel podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que exhortó a la población a permanecer alerta a los avisos de las autoridades.

      LEA TAMBIÉN

      Seguirán las lluvias en las cuatro zonas de SLP

      El huracán Rachel y el Frente Frío 1 son monitoreados para prevenir afectaciones en la región potosina.

      El fenómeno meteorológico avanza frente a las costas del occidente de México, recientemente afectadas por el huracán Polo, que acumuló más de 48 horas no consecutivas como categoría 5 antes de tocar tierra dos veces, primero en Baja California Sur y después en Sonora.

      Para la temporada 2026, México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían ser huracanes mayores.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Rachel alcanza categoría 3 frente a costas del Pacífico
      Rachel alcanza categoría 3 frente a costas del Pacífico

      "Rachel" alcanza categoría 3 frente a costas del Pacífico

      SLP

      EFE

      Se esperan lluvias intensas y oleaje elevado en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco

      Operativo mochila en secundaria de Huasca localiza arma de fuego
      Operativo mochila en secundaria de Huasca localiza arma de fuego

      Operativo mochila en secundaria de Huasca localiza arma de fuego

      SLP

      El Universal

      La pistola calibre .22 fue asegurada y el menor atendido conforme al protocolo.

      Ataques en escuelas de México: recuento de los casos
      Ataques en escuelas de México: recuento de los casos

      Ataques en escuelas de México: recuento de los casos

      SLP

      El Universal

      En los últimos años, varios ataques en escuelas mexicanas han dejado muertos y heridos.

      Propone el PVEM permiso laboral por muerte de mascotas
      Propone el PVEM permiso laboral por muerte de mascotas

      Propone el PVEM permiso laboral por muerte de mascotas

      SLP

      El Universal

      La propuesta busca reformar la Ley Federal del Trabajo para reconocer el impacto emocional