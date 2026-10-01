Abren convocatoria de Jóvenes Construyendo el Futuro

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- La temporada de registros que define el futuro laboral de miles de jóvenes en México ha comenzado este 1 de octubre.

México abre convocatoria para Jóvenes Construyendo el Futuro

Las puertas de este programa social se han abierto para captar a una nueva generación que busca dejar atrás la inactividad académica y laboral, con la promesa de un ingreso mensual constante y cobertura médica total que cambiará el panorama económico de los hogares durante un año entero.

El programa federal ha dado inicio con su proceso de vinculación correspondiente a este mes, marcando una de las fechas más esperadas por el sector juvenil.

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Requisitos y proceso de inscripción para Jóvenes Construyendo el Futuro

El sistema ya se encuentra operativo para recibir solicitudes de personas de 18 a 29 años que actualmente no estudian ni trabajan. El plazo límite está fijado para el 30 de octubre.

Para evitar el rechazo automático del sistema, los interesados deben preparar con anticipación la documentación oficial que valida su identidad y residencia. El proceso exige rigor técnico en la digitalización de cada archivo para garantizar que la plataforma de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social apruebe el perfil sin contratiempos.

Los documentos indispensables que se deben tener a la mano incluyen:

- La Clave Única de Registro de Población actualizada

- Una identificación oficial vigente con fotografía

- Un comprobante de domicilio reciente con antigüedad no mayor a tres meses, ya sea de luz, agua, predial o teléfono

- Una fotografía con rostro descubierto que cumpla con los parámetros solicitados por el sistema

La vía de inscripción es exclusivamente a través del portal oficial del programa. Cualquier intento de intermediarios o gestores externos queda descartado, por lo que el usuario debe realizar el procedimiento de manera personal para evitar fraudes o la pérdida de sus datos.

El procedimiento exige ingresar a la plataforma oficial en jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx y seleccionar la opción de registro de aprendiz. A continuación, es necesario generar un folio de inscripción, completar los datos generales solicitados y marcar con precisión la localización exacta del domicilio en el mapa interactivo. Finalmente, se debe subir la fotografía reglamentaria, descargar la carta compromiso y verificar que el sistema emita la confirmación de éxito.

El incentivo monetario que reciben los beneficiarios está fijado en 9 mil 582.47 pesos mensuales, un monto diseñado para cubrir las necesidades básicas de subsistencia mientras se adquiere experiencia en un centro laboral.

Además del sueldo durante un periodo máximo de 12 meses, el programa incluye de manera obligatoria la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta protección médica cubre contingencias esenciales como enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.