Trump rechaza oferta de paz de Irán y advierte sobre bombardeos

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El presidente estadounidense Donald Trump declaró que es "posible" que intensifique los bombardeos contra Irán después de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre y que rechazó la más reciente oferta de paz de Irán porque no es lo suficientemente buena.

Los combates entre los rebeldes hutíes y las fuerzas gubernamentales durante la noche avivaron los temores de que los rebeldes respaldados por Irán puedan estar avanzando hacia la ciudad de Taiz, en el suroeste de Yemen.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio el jueves.

Trump dice que la oferta de paz de Irán no está a la altura

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Trump manifestó en una entrevista con la revista Time publicada el jueves que ahora no aceptará propuestas de Irán que "no habría aprobado hace un año".

Dejó abierta la posibilidad de reanudar los bombardeos contra Irán después de las elecciones del 3 de noviembre. Se negó a ofrecer detalles y les dijo a los periodistas: "No puedo decirles eso porque, miren, ya saben, ustedes están preguntando: ¿dónde van a bombardear?"

Trump rechaza informes de que Netanyahu recibió aviso sobre 7 de octubre

Trump le dijo a la revista Time que solo se enteró de esos informes el mismo día en que se realizó la entrevista del 28 de septiembre con los reporteros de la publicación, y añadió: "No puedo imaginarme esto".

Trump señaló que, si el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hubiera sido advertido "habría hecho algo al respecto" o "habría tenido gente al menos en alerta".

Un periódico israelí informó que el presidente de Emiratos Árabes Unidos advirtió directamente a Netanyahu de que Hamás estaba planeando una gran ofensiva apenas unos días antes de que el grupo miliciano atacara el 7 de octubre de 2023.

Netanyahu rechazó enérgicamente el informe.

Trump esquiva pregunta sobre si Netanyahu merece la reelección

En la misma entrevista con la revista Time, Trump evitó repetidamente responder de forma directa si Netanyahu debería ser reelegido en unas elecciones a finales de este mes.

Trump aseveró que "ya no estoy involucrado en la política" y destacó su propio historial respecto a Israel.

Pero sostuvo que no se debe subestimar a Netanyahu aunque "la gente ha dado por acabado a Bibi muchas, muchas veces, igual que me han dado por acabado a mí muchas, muchas veces".

Sobre el rival de Netanyahu, Gadi Eisenkot, Trump comentó: "No escucho cosas malas sobre él".

Más sanciones de EEUU contra Irán

El gobierno de Trump anunció sanciones el jueves contra las industrias automotriz y ferroviaria de Irán en intentos de lograr que el país capitule, citando entidades con sede en Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Alemania, entre otros países.

Dos de los mayores fabricantes de automóviles de Irán, Iran Khodro Co. y SAIPA Iranian Automobile Manufacturing Co., fueron sancionados junto con varias empresas extranjeras que suministran autopartes y materias primas.

Las medidas se producen mientras funcionarios de Trump destacan cómo la moneda de Irán ha caído a nuevos mínimos históricos. El gobierno atribuye el continuo deterioro de la economía iraní a su campaña económica de meses y no tiene planes de poner fin a las sanciones financieras en el corto plazo, incluso cuando se han reanudado las negociaciones entre ambos países.

Temores de que los rebeldes hutíes impulsarán más avances

Los rebeldes hutíes respaldados por Irán se enfrentaron con fuerzas gubernamentales durante la noche hasta el jueves en barrios residenciales del este de Taiz, ubicada a unos 100 kilómetros (60 millas) de Mokha, que los hutíes tomaron el mes pasado.

Una carretera principal que conecta Taiz y Adén quedó cortada debido a los últimos enfrentamientos.

El Hospital Al-Thawra, ubicado a unos pocos kilómetros de los choques, recibió seis cadáveres y 35 heridos el jueves, según el director del hospital, Abdelrahman al-Sabry.

El funcionario le dijo por teléfono a The Associated Press el jueves que el número de muertos y heridos era similar al de principios de septiembre, cuando los combates fueron intensos antes de que los enfrentamientos se desescalaran.

La violencia reanudada en Yemen ha matado a cientos y desplazado a decenas de miles. Los hutíes capturaron el mes pasado la ciudad estratégica de Mokha y varias islas del mar Rojo, ampliando su alcance hasta la vía marítima clave del estrecho de Bab el-Mandeb.

Fue la mayor toma de territorio de los hutíes en años y puso fin a un alto el fuego de 2022 que en gran medida detuvo los principales combates en los 12 años de guerra civil en Yemen.

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Por Marzouk al-Jaberi y Fatma Khaled

Irán reprende al Reino Unido por vincularlo a plan de sabotaje

El Ministerio de Exteriores de Irán convocó el jueves al embajador británico para "protestar enérgicamente" por las acusaciones de que Irán está involucrado con un plan para atacar a una base aérea en territorio británico, informó la televisión estatal iraní.

El ministerio desestimó como "infundadas" las acusaciones de que Irán estuviera relacionado con el supuesto plan e instó al gobierno británico a ofrecer una explicación oficial y a cambiar su enfoque hacia Irán.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, también publicó en X que el Reino Unido "está ladrando al árbol equivocado".

Netanyahu dice que el sospechoso del caso FlyDubai se coló por fallas de seguridad

Netanyahu declaró a Fox News el jueves que el sospechoso del incidente de FlyDubai era un ciudadano omaní que se aprovechó de una laguna en las restricciones israelíes de vuelos.

Afirmó que ambos países están "interesados en asegurarse de que esto no vuelva a ocurrir" y advirtió que "podría intentarse de nuevo porque tenemos indicios de que Irán y sus aliados están tratando de llevar a cabo ataques contra Israel y contra israelíes ahora mismo en esta temporada electoral".

Pasajero de FlyDubai dice que los pilotos que aterrizaron el avión eran británicos

Yaniv Hayoun, un pasajero a bordo del vuelo de FlyDubai, contó tras llegar a Tel Aviv el miércoles por la noche que los dos pilotos británicos que llevaron la aeronave a un aterrizaje seguro estaban sentados "una fila delante de mí, fila seis, y yo estaba en la fila siete".

Arabia Saudí cancela el popular festival de música Soundstorm

El festival de música Soundstorm en Arabia Saudí fue cancelado este año, y los organizadores dijeron que regresará en 2027.

No se dio ninguna razón para la cancelación. El festival, que en el pasado ha contado con estrellas internacionales, entre ellas Bruno Mars, Cardi B y DJ Khaled, es el más reciente evento de entretenimiento en el reino que ha sido cancelado este año.

Los organizadores, MDLBEAST, ya habían anunciado la cancelación del festival de música 1001 en Riad, que estaba programado para finales de mes. Hace una semana, los organizadores pospusieron la sexta edición del Festival Internacional de Cine del Mar Rojo de diciembre al cuarto trimestre de 2027.