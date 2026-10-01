Ariel 2026: lo inédito que marcará el máximo premio del cine mexicano

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- El próximo sábado, en los emblemáticos Estudios Churubusco, se realizará la 68 entrega del premio Ariel a lo mejor del cine mexicano y los nominados ya velan sus discursos de agradecimiento en caso de ganar.

Nominados y categorías destacadas

Serán 25 categorías las que premiará la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, incluyendo a la Mejor Película Iberoamericana.

En la categoría de Largo de Animación se encuentra "La gran historia de la filosofía occidental", cuya directora Aria Covamonas falleció el año pasado. Tenía 46 años. La cinta se estrenó en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara 2025 al que no asistió por diversas razones. La sinopsis oficial señala que todo inicia cuando una animadore cosmique es contratada por el Comité Central de la República del Pueblo para realizar una película filosófica basada en una idea original del presidente Mao, quien ha decidido antes de comenzar que no le gusta esta película y condena a le animadore a muerte. Su lanzamiento en salas se contempla para el próximo año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La española Ángela Molina ("Carne trémula") así como la colombiana Natalia Reyes ("Terminator: destino oculto"), están nominadas en la categoría de Mejor Actriz. Molina está por "Cosmos", la historia de un encuentro entre una anciana y un maya en Yucatán, mientras que Reyes por "Aún es de noche en Caracas", acerca de la violencia que hubo con el gobierno venezolano. No es la primera vez que una extranjera opta por el galardón mexicano, ya antes han estado la también española Maribel Verdú, quien lo ganó por "El laberinto del fauno" y el año pasado Rooney Mara estuvo en la categoría por su trabajo en "La cocina".

Trayectorias y novedades en el Ariel

Dos personas que no pensaban para nada dedicarse a la actuación, fueron nominados en la categoría de Revelación Actoral. Se trata de la bióloga Carolina Guzmán, protagonista de "La reserva", quien trabaja para el Fondo Mundial de la Naturaleza. Inició como guía del proyecto y como conocía el tema, fue convencida para actuar. También está Miguel Prieto por "En el camino", quien sólo acompañó a un amigo a hacer el casting y de pronto se vio "obligado" a hacerlo, quedándose con el papel de un gay que navega en el mundo de los traileros.

El ganador del Oscar 2019, Carlos Cortés Navarrete, opta por el premio en la categoría de Sonido. Ya tiene una estatuilla de la academia de EU por su labor en "Sound of the Metal", ahora busca la de la mexicana con el documental "Brigada 2045".

En la categoría de Vestuario, dos nominados tienen un par de posibilidades de ganar. Uno es Felipe Criado, que llega por su labor en "Cosmos" y "En el camino", mientras que la otra es Gilda Navarro, que opta por su trabajo en "Vainilla" y "Autos, mota y rocanrol".

El trabajo de dos actores, ya convertidos en directores, están nominados. Se trata de Daniel Giménez Cacho ("Arráncame la vida") y Mayra Hermosillo ("Gringo hunters"), quienes con "Juana", sobre la violencia a periodistas y "Vainilla", una historia familiar, ambas consideradas en la categoría de Ópera Prima. "Vainilla" también está nominada como Mejor Película.

De las cinco cintas nominadas a Mejor Película, uno es un documental ("La libertad de Fierro") y otra no ha sido estrenada comercialmente ("Vainilla). En la categoría de Dirección destaca la presencia de Lucía Gajá, por el documental "Vidas en la orilla".

La actriz Rosita Arenas y el cineasta Demetrio Bilbatúa, ambos de más de 90 años, recibirán el Ariel de Oro a la trayectoria.