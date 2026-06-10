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Niegan acceso a palcohabientes

Sin opción al diálogo, dejaron a dueños de palcos del estadio Ciudad de México fuera de la jugada

Por El Universal

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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Niegan acceso a palcohabientes
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      CIUDAD DE MÉXICO.- La batalla legal entre el Estadio Ciudad de México y la Asociación de Palcohabientes y Plateas no cesa, a dos días del inicio de la Copa del Mundo 2026.

      Este martes, el titular de la Asociación, Roberto Ruano, asistió a la puerta 1 del Coloso de Santa, acompañado de su abogado Balfre Morales y otros palcohabientes, para poder ingresar al inmueble y dejar alimentos y bebidas en sus palcos; sin embargo, la respuesta fue negativa.

      Después de unos minutos en espera, se acercó un vocero por parte del Estadio Ciudad de México para notificarles que el acceso iba a ser denegado. Sin opción al diálogo y de manera contundente, dejaron a Ruano y su equipo sin opción de acceder.

      "Nada más vengo a comentarles que no se les va a dar el acceso, toda vez que sus medidas no están vigentes, por lo que no están surtiendo efectos jurídicos y no podemos permitirles el acceso ya que el estadio se rige por la reglamentación de FIFA desde el 13 de mayo. Estamos con el estado entregado", notificó el representante del inmueble.

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      Ante esta respuesta, Roberto Ruano calificó como "una vergüenza" el estar "bajo las leyes de FIFA y no de México". "No queremos permitir que una entidad extranjera venga a decirnos en nuestro país que tenemos que hacer. Tenemos que cuidar el estado de derecho de los mexicanos".

      Por su parte, el abogado de la Asociación negó que las medidas cautelares no sean vigentes, tal y como se notificó previamente.

      "Nuestras medidas cautelares están vigentes. Aquí están y a nosotros nadie nos ha notificado absolutamente nada. Están vigentes tanto en el juzgado sexto del distrito, como en el juzgado séptimo del distrito en materia civil. Es mentira lo que señala esta persona", apuntó Balfre Morales.

      "Una vez más se demuestra la negativa a dar cumplimiento a una autoridad federal, como consecuencia procederemos con las medidas que la ley establece. Solicitaremos el uso de la fuerza pública o el arresto dependiendo el criterio del juzgador", agregó.

      Los palcohabientes se niegan a pagar los elevados costos de los paquetes de comidas y bebidas que les ofrece la FIFA. No son obligatorios, pero tampoco pueden ingresar sus artículos como antes lo hacían. Tampoco cuentan, con estacionamiento único.

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