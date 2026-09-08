logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Fotogalería

Festival Arre reúne a miles con lo mejor de la música regional mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Desalojan a siete familias de un predio en Yucatán

El desalojo se realizó con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública en un terreno con disputa de propiedad.

Por El Universal

Septiembre 08, 2026 05:26 p.m.
A
Desalojan a siete familias de un predio en Yucatán
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MÉRIDA, Yuc., septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- Durante las primeras horas de este martes, siete familias que habitaban un terreno en la comisaría Chichí Suárez fueron desalojadas con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

      Acciones de la autoridad

      Los agentes llegaron al sitio alrededor de las 5 de la mañana para ejecutar el desalojo.

      ¿Cómo ocurrió el conflicto por la propiedad?

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los afectados señalaron que desde hace 25 años ocupan el predio y que anteriormente ya se había intentado retirarlos del lugar, pero en aquella ocasión no se contó con presencia de la fuerza pública y la diligencia no se concretó.

      Según la versión de los habitantes, el conflicto se originó por la disputa de la propiedad del terreno.

      Aseguran que en su momento adquirieron los predios a una persona identificada como Jorge "N", quien presuntamente se ostentaba como propietario.

      Sin embargo, comentaron que tiempo después el terreno habría sido cedido o vendido a otra persona debido a una deuda, quien habría sido la que promovió el procedimiento que derivó en la orden de desalojo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Desalojan a siete familias de un predio en Yucatán
      Desalojan a siete familias de un predio en Yucatán

      Desalojan a siete familias de un predio en Yucatán

      SLP

      El Universal

      El desalojo se realizó con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública en un terreno con disputa de propiedad.

      Riña en penal de Jojutla: conflicto por drogas y celulares
      Riña en penal de Jojutla: conflicto por drogas y celulares

      Riña en penal de Jojutla: conflicto por drogas y celulares

      SLP

      El Universal

      La lucha entre grupos rivales en el penal de Jojutla se relaciona con la protección de una comisión interna y el tráfico de artículos prohibidos.

      Normalistas del Mexe exigen esclarecer asesinato de su compañero
      Normalistas del Mexe exigen esclarecer asesinato de su compañero

      Normalistas del Mexe exigen esclarecer asesinato de su compañero

      SLP

      El Universal

      El cuerpo de José Antonio Salgado fue encontrado con lesiones por arma blanca en un camino de terracería en Hidalgo.

      Reconocen grave inseguridad en carreteras de Hidalgo
      Reconocen grave inseguridad en carreteras de Hidalgo

      Reconocen grave inseguridad en carreteras de Hidalgo

      SLP

      El Universal

      El deterioro y altos costos de la autopista Arco Norte también preocupan a autoridades y usuarios.