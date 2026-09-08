Desalojan a siete familias de un predio en Yucatán

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MÉRIDA, Yuc., septiembre 8 (EL UNIVERSAL).- Durante las primeras horas de este martes, siete familias que habitaban un terreno en la comisaría Chichí Suárez fueron desalojadas con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Acciones de la autoridad

Los agentes llegaron al sitio alrededor de las 5 de la mañana para ejecutar el desalojo.

¿Cómo ocurrió el conflicto por la propiedad?

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Los afectados señalaron que desde hace 25 años ocupan el predio y que anteriormente ya se había intentado retirarlos del lugar, pero en aquella ocasión no se contó con presencia de la fuerza pública y la diligencia no se concretó.

Según la versión de los habitantes, el conflicto se originó por la disputa de la propiedad del terreno.

Aseguran que en su momento adquirieron los predios a una persona identificada como Jorge "N", quien presuntamente se ostentaba como propietario.

Sin embargo, comentaron que tiempo después el terreno habría sido cedido o vendido a otra persona debido a una deuda, quien habría sido la que promovió el procedimiento que derivó en la orden de desalojo.