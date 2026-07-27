D4vd enfrenta juicio por asesinato de menor en Los Ángeles

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

LOS ÁNGELES (AP) — Una jueza dictó el lunes que hay pruebas suficientes para llevar a juicio al cantante D4vd por la muerte y el desmembramiento de Celeste Rivas Hernandez, de 14 años, ocurridos después de que, según las autoridades, ella hubiera amenazado con exponer su relación y hundir su carrera.

Jueza determina causa probable para juicio contra D4vd en caso Hernández

La jueza de Los Ángeles Charlaine Olmedo determinó que las pruebas que los fiscales presentaron en una audiencia preliminar que se extendió durante cinco días aportaban causa probable para un juicio por los cargos de asesinato, abuso sexual continuo de una menor de 14 años y mutilación ilegal de restos humanos.

"La fiscalía ha cumplido con su carga por todos los cargos", afirmó Olmedo. La jueza ordenó que Burke continúe detenido sin derecho a fianza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

D4vd, el cantante de 21 años, cuyo nombre real es David Burke, tenía una carrera que iba en fuerte ascenso antes de que surgieran las acusaciones.

Se declaró no culpable y no mostró emoción cuando la jueza emitió su fallo. Los abogados defensores declinaron hacer comentarios fuera del tribunal tras la decisión.

Olmedo subrayó que el estándar de causa probable para una audiencia preliminar como esta es mucho más bajo que el umbral en un juicio. Sin embargo, los fiscales sostuvieron que las pruebas eran abrumadoras.

"Con base en las montañas de pruebas presentadas", manifestó la fiscal adjunta de distrito Beth Silverman, "todas las acusaciones han quedado demostradas muy por encima del estándar requerido".

El fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, señaló fuera del tribunal que los fiscales aún están evaluando si solicitarán la pena de muerte. Burke deberá comparecer para la lectura de cargos el 31 de agosto.

Fiscalía presenta relato detallado y defensa cuestiona evidencia

Los fiscales cerraron su caso el lunes al ofrecer un relato minuto a minuto de la última noche de Rivas Hernandez, mostrando que, tras una cadena de mensajes de texto con Burke, su teléfono quedó en silencio de forma permanente cuando llegó a su casa.

Cuando se acercaba a su casa en Hollywood poco después de las 10 de la mañana del 23 de abril de 2025, en un Uber que él había enviado para recogerla, ella mandó su último mensaje: "ya casi llego; abre la puerta si estás en casa".

Los fiscales alegan que Burke la apuñaló hasta matarla cuando ella cruzó la puerta.

La noche anterior, ambos discutieron por mensajes de texto sobre la relación de él con una mujer. Ella le envió un mensaje furioso y con groserías diciendo que le contaría a su papá muchas mentiras sobre él y que "acabaré con tu carrera y con tu vida".

Los fiscales indicaron que Burke conoció a Rivas Hernandez cuando ella tenía 11 años, comenzó a abusar sexualmente de ella cuando tenía 13 y él 18, la apuñaló hasta matarla cuando ella amenazó con denunciarlo y arruinar su carrera, y cortó su cuerpo en su garaje con motosierras.

Los fiscales afirmaron que tienen registros que muestran que Burke encargó motosierras y piscinas infantiles que utilizó para desmembrar el cadáver en el garaje, y que allí se encontró su ADN en manchas de sangre descubiertas cuando la policía ejecutó una orden de registro.

Añadieron que luego condujo durante semanas e incluso meses con el cuerpo en el maletero. El cadáver en descomposición fue hallado en el Tesla registrado a nombre de Burke, que fue remolcado desde Hollywood Hills en septiembre, poco más de cuatro meses después.

Los fiscales dijeron que el auto estaba estacionado a la vuelta de la esquina de su casa, y que un video de vigilancia mostrará que él fue la última persona en conducirlo.

La defensa sostiene que no hay pruebas suficientes de asesinato

Tras el último testigo el lunes, la defensa argumentó que las pruebas eran insuficientes y que el cargo de asesinato debía ser desestimado.

"No hay evidencia de que el señor Burke albergara una intención deliberada de matar a la señorita Hernandez", señaló la abogada de Burke, Marilyn Bednarski.

Indicó que las comunicaciones entre Burke y Rivas Hernandez no mostraban "ninguna amenaza, ninguna evidencia de un historial de violencia" y que él tenía "lo opuesto de malicia homicida" hacia ella.

Argumentó que el dictamen del médico forense, según el cual su muerte fue un homicidio por dos heridas punzantes, era demasiado vago e inconcluso como para constituir prueba de asesinato. La defensa no presentó directamente una teoría alternativa sobre cómo murió, y no está obligada a hacerlo.

La defensa mostró varios mensajes de texto más de Rivas Hernandez en los que lo amenazaba por su relación y decía que acudiría a la madre de Burke, hablaría con sus amigos y "filtraría" información sobre ellos.

Bajo el interrogatorio del abogado defensor Blair Berk, Farrell dijo que no vio indicios de que ella hubiera amenazado alguna vez con acudir a la policía o emprender alguna acción legal contra él.

La defensa también estableció que ella había pedido siete veces ir a verlo en los días previos a su muerte, y que él aceptó a regañadientes solo después de que ella lo exigiera, y que ella había amenazado con matar a Burke y con mutilarlo.

La defensa sostuvo que toda la malicia provenía de ella.

Silverman dijo a la jueza que "la defensa intentó en numerosas ocasiones a lo largo de estos procedimientos ensuciar a la víctima" pese a que era una menor de edad.

El detective también declaró, bajo interrogatorio de Berk, que los padres tanto de Burke como de Rivas Hernandez sabían de su relación, que él había asistido a la iglesia con miembros de su familia y que los padres de ella habían dado su consentimiento para que fuera a Londres con él durante una semana.

La fiscalía alega que D4vd empezó a encubrir el homicidio de inmediato

Después de que su teléfono quedara en silencio, Burke le envió varios mensajes más esa noche preguntando dónde estaba y expresando preocupación. Los fiscales alegan que esos mensajes se enviaron como engaño después de que él la hubiera matado.

Los fiscales sostienen que Burke desmembró el cuerpo en su garaje. Un analista policial testificó anteriormente en la audiencia que muestras extraídas de aparentes manchas de sangre allí coincidían con el ADN de ella.

El cadáver de Rivas Hernandez fue hallado en un Tesla registrado a nombre de Burke casi cinco meses después.

El detective documenta abuso sexual

En un testimonio anterior, Farrell relató decenas de fotos sexualmente explícitas de Burke y Rivas Hernandez y años de mensajes de texto que describían lo mismo, junto con conversaciones que indicaban que ella se había practicado un aborto en 2024, a los 13 años, después de que él la dejara embarazada.

Farrell describió las fotos que no pudieron mostrarse en el tribunal, material tan gráfico que dejó a la madre de Rivas Hernandez entre lágrimas y llevó a ambos padres a abandonar la sala el viernes. Regresaron al tribunal el lunes.

La carrera de D4vd alcanzaba nuevas alturas en el momento de la muerte

D4vd (se pronuncia "David") se convirtió en un fenómeno musical en internet siendo adolescente con una mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. Tenía enormes seguidores en TikTok, Soundcloud y Spotify, donde sus canciones más escuchadas, incluida su éxito revelación de 2022 "Romantic Homicide", superan los 1.000 millones de reproducciones.

En 2024 actuó en el festival de música Coachella y lanzó su primer álbum de larga duración, "Withered", dos días después de que, según las autoridades, Rivas Hernandez fuera asesinada.

En este dibujo de la sala del tribunal, se ve a David Anthony Burke, conocido como D4vd, en el tribunal el martes 21 de julio de 2026, en Los Ángeles. (Bill Robles via AP)