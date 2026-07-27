Huracán Genevieve se mantiene en el Pacífico con categoría 5

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MIAMI (AP) — El huracán Genevieve se desplazaba el lunes en el océano Pacífico lejos de tierra firme el lunes, al mismo tiempo en que el huracán Fausto llevaba fuerte oleaje a Hawai.

Huracán Genevieve alcanza categoría 5 en el Pacífico

Genevieve alcanzó brevemente una categoría 5, el primer huracán de esta magnitud en la región del Pacífico en dos años, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) por sus iniciales en inglés. Se tiene previsto que permanezca mar adentro en una trayectoria paralela a la costa de México.

Genevieve registraba vientos máximos sostenidos de 240 km/h (150 mph), según el NHC. El centro de la tormenta se ubicaba unos 815 kilómetros (505 millas) al sur-suroeste del extremo sur de la península de Baja California y se desplazaba hacia el noroeste a 20 km/h (13 mph).

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No había avisos costeros en vigor, pero el NHC indicó que el oleaje de la tormenta estaba afectando partes de la costa suroeste de México y la península de Baja California.

Genevieve fluctuará en intensidad antes de debilitarse durante la semana, según los pronósticos.

Huracán Fausto genera oleaje en Hawai

Más al noroeste, el huracán Fausto avanzaba como una tormenta de categoría 1 en una trayectoria en dirección general hacia las islas hawaianas. Según los meteorólogos, se anticipa que Fausto pase al norte de Hawai, pero los residentes aún deben seguir de cerca el progreso de la tormenta por posibles impactos. Los datos de aeronaves mostraban que Fausto se debilitaba, dijo HHC.

El centro de huracanes apuntó que el oleaje y las corrientes estaban aumentando en las costas orientadas al este a lo largo de las islas de Hawai. Fausto registraba vientos máximos sostenidos de 120 km/h (75 mph). Su centro se ubicaba unos 810 kilómetros (505 millas) al este-noreste de Hilo, Hawai, y avanzaba hacia el oeste-noroeste a 26 km/h (16 mph).