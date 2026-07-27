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Policía de Toronto persigue a sospechosos tras tiroteo en consulado

El consulado estadounidense en Toronto fue atacado a tiros por segunda vez este año, sin víctimas.

Por AP

Julio 27, 2026 07:16 p.m.
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Policía de Toronto persigue a sospechosos tras tiroteo en consulado
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      VANCOUVER, Canadá (AP) — Una persona disparó contra el consulado de Estados Unidos en Toronto a primera hora de la mañana del lunes, informó la policía; es la segunda vez este año que alguien dispara contra el edificio.

      Nadie resultó herido en el incidente, pero se encontró un casquillo y hubo daños en la fachada del edificio.

      Policía de Toronto informa sobre persecución tras tiroteo

      El subjefe de policía de Toronto, Frank Barredo, señaló que se produjo una persecución a alta velocidad que duró una hora, pero que no se realizó ningún arresto. Prometió que la búsqueda del autor o los autores continuaría.

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      "Abordaremos esta investigación con gran seriedad", indicó Barredo en una conferencia de prensa. "Llevaremos ante la justicia a los responsables".

      La alcaldesa de Toronto, Olivia Chow, calificó el tiroteo como un "ataque descarado".

      "Quiero decirle a la persona o personas responsables: los vamos a atrapar", señaló Chow.

      Contexto y antecedentes del ataque al consulado

      El tiroteo ocurrió pese al aumento de la seguridad. El consulado de Estados Unidos fue blanco de un ataque el 10 de marzo, cuando dos sospechosos dispararon múltiples veces contra el edificio antes de huir en un vehículo robado.

      El mes pasado, la policía arrestó a Sheldon Tracy-Stewart, de 18 años, y a Zara Jabbi, de 19, y los acusó de múltiples delitos relacionados con el tiroteo de marzo. Esos cargos aún no han sido examinados en los tribunales.

      Desde el primer incidente hay presencia policial en el consulado.

      Barredo indicó que, en el momento del tiroteo, había un patrullero policial fuera del consulado con las luces encendidas, y que dos personas de seguridad estaban dentro del edificio.

      La policía de Toronto dijo en junio que creía que múltiples tiroteos, incluido el incidente de marzo, podrían estar vinculados a redes "multicapa" de sicarios que también han tenido como objetivo sinagogas en la ciudad.

      El fin de semana, dos populares panaderías de propiedad judía fueron atacadas con disparos.

      Barredo señaló que la policía no ha descartado una conexión entre los dos incidentes.

      Añadió que "los investigadores seguirán las pruebas hasta donde los lleven".

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