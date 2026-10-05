No fui la candidata de las élites: CB

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Ciudad de México.- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que no fue la candidata de las élites y que no es la gobernante de quienes se han creído dueños y señores de México, por el contrario, gobierna para todos.

Al dar un mensaje con motivo de sus dos años de gestión en el Auditorio Nacional, que hoy se cumplen, la mandataria indicó que en el gobierno que encabeza sigue militando por la justicia social, que su método es el territorio y "mi brújula es el pueblo".

"No fui la candidata de las élites, ni soy la gobernante de quienes se han creído dueños y señores de México. No olvidamos de dónde venimos y por eso sabemos a dónde vamos. Gobernamos para todas, todos y todes. Trabajamos por una Ciudad justa y moderna, igualitaria y próspera, solidaria e innovadora; una Ciudad que, por el bien de todos, derribe los muros invisibles de la desigualdad para multiplicar derechos, oportunidades y felicidad", comentó.

Brugada reiteró que este año arrancarán un gran programa de atención a las personas en situación de calle y anunció la construcción de cuatro nuevos albergues públicos en el centro de la Ciudad.

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Dijo que se construirán dos hospitales: uno en Xochimilco y otro en la Magdalena Contreras. Además de la construcción de tres nuevas universidades públicas en la periferia.