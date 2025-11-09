No nos olviden, piden en P. Rica

Poza Rica, Ver.- Entre el polvo, lodo y montones de basura en las calles, los damnificados de Poza Rica siguen luchando para levantarse, a un mes de la devastadora inundación por el desbordamiento del río Cazones.

Conscientes de que les llevará tiempo reponerse de la tragedia derivada de las intensas lluvias ocurridas en octubre pasado no han dejado las labores de limpieza para recuperar sus viviendas; algunos comenzaron a reconstruirlas con el apoyo económico brindado por el gobierno federal.

Algunos se sienten satisfechos con lo avanzado al momento, y otros reclaman más respaldo de las autoridades de los tres niveles de gobierno para retirar escombro, desechos y basura para evitar una crisis sanitaria.

En la mayor parte de las colonias inundadas el lodo ya se secó, pero se convirtió en polvo que se expande por la ciudad con el aire, lo que representa un riesgo para la salud de las personas, y en las calles y avenidas aún se ve maquinaria y camiones retirando escombros y muebles echados a perder.

Durante estos trabajos se han encontrado restos humanos que recuerdan la tragedia que ha dejado 37 muertos en Veracruz, el estado más golpeado por las lluvias de octubre.

Algunos comercios comenzaron a reabrir en la zona afectada y otros definitivamente cerraron ante la pérdida total de su mercancía.

Personal de otros estados y elementos de la Marina y el Ejército, que brindaron apoyo durante los primeros días de la emergencia, ya se despidieron del municipio del norte de Veracruz.

Sin embargo, eso no ha sido obstáculo para que los habitantes de las colonias Las Granjas, Gaviotas, Morelos, Lázaro Cárdenas, Florida, Floresta, Ignacio de la Llave, Palma Sola, entre otras, consideradas las más afectadas, continúen con los trabajos para recuperar sus casas y puedan volver a la normalidad.

En estas colonias pegadas al río Cazones el panorama sigue siendo desolador, pues la mayoría de las viviendas fueron arrasadas por la fuerza del agua. La colonia sigue sin agua y luz como muchas de las zonas más afectadas por la inundación.

“La maquinaria entró, nos quitó un poco de palizada, pero aquí está toda la palizada enfrente de las casas, mira cómo está todo, éramos un promedio de 180 casas, ahora hay como 20 de pie”, lamenta Ángel Salvador.

La señora María del Rosario Carmona Jiménez, también habitante de Las Granjas, asegura que sí han recibido ayuda, pero se requiere aún más para superar el trago amargo de haberlo perdido todo.

“Veo más tristeza, sobre todo tristeza porque nos damos cuenta de todo lo que hemos perdido. Claro, hemos recibido ayuda, sí se nos ha apoyado, pero se necesita un poco más de apoyo. Aquí en su humilde casa todo lo estamos haciendo con pala, sí nos apoyaron con una máquina para sacar todo el escombro”, asegura.