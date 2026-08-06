Noroña libra sanción por violencia política a Grecia Quiroz

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El senador Gerardo Fernández Noroña ha librado, al menos temporalmente, la sanción que le impuso el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán tras determinar la existencia de violencia política en razón de género hacia la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, a quien el morenista ha acusado en reiteradas ocasiones de ser "fascista" y tener pensamientos de "ultraderecha".

La Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia del Tribunal estatal bajo el argumento de que no fundó ni motivó adecuadamente su análisis sobre la inmunidad parlamentaria de la que goza Fernández Noroña.

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Según la resolución del TEPJF, la autoridad responsable dejó de estudiar integralmente los argumentos de la persona denunciada y los parámetros jurisprudenciales establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).La noticia fue bien recibida por el expresidente del Senado, quien celebró en sus redes sociales que "la justicia cojea pero llega".De acuerdo con el fallo, el Tribunal de Michoacán deberá emitir una nueva determinación "debidamente fundada y motivada" en la que analice nuevamente el planteamiento relativo a la inviolabilidad parlamentaria.Además, las magistraturas que integran este pleno local deberán explicar cuál es el parámetro constitucional empleado para determinar si las expresiones denunciadas por la alcaldesa guardan o no un vínculo funcional con el ejercicio del cargo legislativo.-----Revocación de sentencia desata críticasKarla María Estrella, ciudadana que fue obligada a disculparse con la legisladora petista Diana Karina Barreras por supuestos actos de violencia política en razón de género, al denunciar en sus cuentas personales presunto nepotismo cometido por la diputada, criticó esta resolución."Los legisladores, quienes deberían estar sujetos a mayor rigor y escrutinio, logran que su minúscula sentencia se revoque para estudiar si están protegidos por su fuero", condenó Estrella en sus redes sociales.Hasta el momento, la alcaldesa Grecia Quiroz no se ha pronunciado al respecto.