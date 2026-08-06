Massad Altamimi critica a Memo Schutz en "LCDLF"

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Massad Altamimi hizo un comentario desafortunado, dentro de "La casa de los famosos México", en el que, para hablar de cuerpos con sobrepeso, usó como ejemplo a Memo Schutz, quien a pesar de que mostró molestia por los dichos del saudí, se dirigió con prudencia a la hora de defenderse.

La conversación tuvo lugar durante la tarde de ayer, miércoles 5 de agosto; Massad se encontraba sentado en una de las sillas del comedor que desplazó a la sala, en la que también estaban otros de sus compañeros, mismos que escucharon cuando expresó que, a su consideración, el comentarista de deportes tenía un peso no saludable.

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Entre ellos se encontraban "Ese Pérez", Yahir y Fede Vigevani, lo que acrecentó la tensión; Massad afirmó que, a lo largo de su vida, nunca padeció problemas de peso y, para referirse a otro tipo de cuerpo, no semejante al suyo, usó como ejemplo a Memo, a quien señaló enfrente de sus compañeros."Yo siempre flaco, mi vida. Nunca he sido gordo, nunca mi cuerpo ha sido gordo. Gracias a Dios, no como el chico", dijo apuntando a Schutz que, antes de responder, hizo una expresión de sorpresa.Más adelante, el comentarista de TUDN recurrió al buen humor para afirmar que, tras sus dichos, Massad le había quitado el peso de elegir entre sus compañeros, para repartir los puntos de nominación, pues sería a él a quien los otorgaría."Nominado, no pasa nada".Yahir se mostró empático con Memo, afirmando que Massad le había dejado "muy fácil" la elección de a quién daría más puntos durante la noche de nominación."Tan temprano y ya cayó el primero", dijo Schutz, seguido de una carcajada.Pero Altamimi persistió refiriéndose al mismo tema y, sugiriendo que, si Schutz no se encontraba en forma era por su poca constancia en el gimnasio, lo que provocó que el mexicano se defendiera."Yo veo, necesitas cuerpo, no hiciste cardio", le indicó Massad.Y, cuando Memo explicó que, si en la última jornada de actividad física no había hecho cardio, era porque se lastimó la espalda, Altamimi dio a entender que, para él, se trataban sólo de meras justificaciones."Dices ´me duele la espalda, me duelen las piernas´, haz cardio", dijo Altamimi."Cuando tengas cuatro hijos, te vas a dar cuenta", prosiguió Memo.Así, Schutz se denominó como "un gordito feliz", pero eso no provocó más que Massad continuará:"No, no, no. No voltees el tema".Aún así Memo no lo nominó, sino que dirigió sus puntos a Ximena Herrera (3), Yahir (2) y "Ese Pérez" (1); mientras que Massad sí dirigió tres puntos a Schutz.En redes, la opinión que más predomina entre los usuarios es que Massad tiene una confianza injustificada en su apariencia y que, mientras él habla del peso de otras personas, afuera del reality, son muchas las personas que consideran muy atractivo a Schutz, no sólo por su gallardía, sino por su preparación y la cortesía con que se conduce para con sus compañeras y compañeros."Massad pensando que es galán de la temporada, cuando a todas nos gusta Memo"."Nadie habla del cuerpo ajeno, esta semana se va Massad"."¿Cómo te atreves con mi marido Memo?"."No soporto a este señor Massad, estamos con Memo muchos"."Massad pensando que las mujeres están locas por él, mientras que Memo ya se ganó a todas"."Veremos cuando Massad tenga la edad de Memo, a ver si sigue con el mismo pensamiento"."Memo tiene inteligencia, es amable, un amor de persona, virtudes que no se comparan con un cuerpo bonito".