Banxico mantiene por segunda vez consecutiva su tasa de interés

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Tal y como lo habían anticipado analistas y los mercados financieros y al igual que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, el Banco de México (Banxico) no modificó su tasa de interés y la mantuvo nuevamente en 6.50%.

Es la segunda vez consecutiva que el banco central mexicano mantiene el mismo nivel para el rédito que sirve como referencia para determinar el costo del dinero prestado.

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Con ello, analistas de UBS consideraron que se consolidó la postura de pausa prolongada tras haber llevado las tasas reales a terreno neutral en mayo.La decisión que dio a conocer Banxico en el anuncio de política monetaria, se da un día antes de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publique el dato de la inflación correspondiente a julio pasado.Cabe recordar que en la primera quincena del séptimo mes del año en curso, el Inegi informó que el principal indicador que mide los precios al consumidor se colocó en 3.10% en su variación anual, el nivel más bajo desde diciembre de 2020.De ahí que el consenso de analistas que participan en la encuesta de Citi, pronosticó que no habría ningún cambio en el nivel de la tasa de Banxico.Banxico, en línea con la Fed, sin modificar las tasas de interésAsí, al igual que la Fed, decidió mantener el mismo nivel. La semana pasada la Reserva Federal de EU determinó seguir con el mismo rango de entre 3.50% y 3.75% para los tipos de interés efectivo de los fondos federales.Sin embargo, fue una decisión dividida, pues nueve de los miembros de la junta votaron a favor de no moverla contra tres que se pronunciaron por un aumento de 25 puntos base.UBS consideró que tras la decisión de Banxico, se espera que la mantenga sin movimientos agresivos ante la estabilidad del peso y la actual restricción monetaria, ya que eso le dará margen a Banxico.