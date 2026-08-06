Asegura RGC que no falta empleo sino mano de obra
En la actualidad el 35% de las plantillas en empresas provienen de Guanajuato, señaló
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Después que el empleo formal disminuyó en más de mil 154 plazas de mayo a junio, según la Secretaría del Trabajo estatal, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, defendió que San Luis Potosí no presenta déficit de empleo, sino falta de trabajadores locales.
El mandatario estatal reveló que, en la actualidad el 35 por ciento de las plantillas de las empresas industriales instaladas en la entidad provienen de Guanajuato, y el 7 por ciento de Zacatecas.
Aseveró que las compañías de diversos sectores productivos solicitan apoyo a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), a fin de agilizar los procesos de reclutamiento y contratación.
En entrevista, dijo desconocer el motivo de la falta de mano de obra potosina pese a que existe suficiencia de vacantes en diferentes giros para emplearse. "Entonces no entendemos los indicadores cómo midan una tasa de desempleo", añadió.
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"No tanto que tengamos caída de empleo, por el contrario, regularmente los que arman los índices para desempleo o empleo, son otro tipo de parámetros los que usan", concluyó Gallardo Cardona.
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