Nueva bronca en penal; 2 muertos

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Culiacán, Sin.- A menos de 24 horas de la primera confrontación en el centro penitenciario El Castillo, en Mazatlán, en la que nueve personas privadas de su libertad y un niño de dos años fallecieron, se informó de la muerte violenta con arma blanca de los internos Miguel "N" y Carlos Adrián "N".

Después de los nuevos hechos de violencia en uno de los módulos, en los que dos personas fueron asesinadas, decenas de familiares de internos, en busca de información sobre el hecho, bloquearan en forma momentánea la circulación en la carretera federal.

El director del penal, César Ramírez Castillo, tuvo que salir a calmar los ánimos y a dar a conocer las identidades de los dos internos que resultaron muertos, además de comunicar que se mantienen suspendidas las visitas, ya que la Fiscalía General del Estado lleva a cabo sus peritajes.

Claudia Zulema Sánchez Kondo, fiscal general del estado, informó que en el primer caso, en el que perdieron la vida nueve hombres y un menor de edad que estaba de visita, se concluyeron las autopsias y se entró al proceso de la identificación de las víctimas para que puedan ser entregados.

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Respecto a los 17 internos que tuvieron que ser enviados a hospitales, nueve de ellos ya fueron dados de alta y retornados a sus respectivos módulos, por lo que se continúa con las investigaciones.

La gobernadora interina Graciela Domínguez Nava dio a conocer que miembros del gabinete de seguridad federal se trasladaron a Sinaloa para sumarse a las investigaciones de las riñas en el penal.

Previamente, anunció que se va a construir en la capital del estado un nuevo centro penitenciario con recursos federales, a fin de despresurizar el sistema penitenciario y reducir los riesgos de nuevas riñas entre internos, así como continuar con las gestiones para los traslados de internos federales a penales de mayor seguridad.

En tanto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Sinaloa emitió un pronunciamiento en el que condena enérgicamente lo ocurrido en los dos hechos violentos. "Lo ocurrido dentro del centro penitenciario viene a trastocar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, así como los de quienes concurren en la materialización de estos. Es por ello que esta comisión estatal ha iniciado las investigaciones respectivas, en cuyo marco ha dictado medidas precautorias o cautelares a efecto de que se garanticen sus derechos humanos".