NUEVA LEY DE PROTECCIóN ANIMAL

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A finales de septiembre pasado, el Senado de la República aprobó, la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, la cual reconoce legalmente a los animales como seres sintientes que merecen un trato digno. Esta ley ha sido enviada a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación final a nivel federal.

Nuestra sociedad mexicana muestra un gran rezago en un trato compasivo y empático con otras especies, como los tradicionales espectáculos de tortura de animales, fácilmente relacionable con la extrema violencia que existe en el país. Mascotas abandonadas o descuidadas insensiblemente, penoso ejemplo de falta de responsabilidad o compasión ante los niños.

No obstante, muchas personas han aprendido que cada animal es un ser complejo, con personalidad, memoria e historia de vida, como se puede observar en tantos videos en Internet. Eso lo conocemos bien quiénes hemos convivido con perros o gatos.

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? Comparando áreas cerebrales, como el llamado el sistema límbico, debajo de la corteza, donde se producen los sentimientos y emociones, se demostró que existe en todos los mamíferos.

En esta nueva ley se establecen reglas para el bienestar animal como:

- Una adecuada alimentación, alojamiento, condiciones de salud y trato digno para animales de compañía, de producción (ganado) y los de vida silvestre.

- Esterilización obligatoria: Se obliga a los tutores a esterilizar a sus perros y gatos; además, se crea el Registro Nacional de Animales de Compañía para dar seguimiento, así como también un Padrón de Personas Infractoras por maltrato animal, está demostrado que quienes ejercen crueldad y maltrato en animales, con el tiempo tienden a cometerlos a humanos. Al respecto existirán multas que pueden superar los 200,000 pesos y arrestos de hasta 36 horas.

- Se prohíbe la venta de animales en la vía pública, mercados sobre ruedas o mediante medios digitales sin permisos legales. Se prohíbe de manera expresa la zoofilia (zoo pederastia) y prácticas que provoquen sufrimiento innecesario.

En todos los países desarrollados las leyes y normas sociales ya toman en cuenta a los animales como seres sintientes: No se les consideran objetos y se castiga severamente la crueldad animal, reconociendo sus emociones y sentimientos. Esta ley no solo responde a un clamor público de proteger a los animales, también responde a descubrimientos y manifiestos científicos. Experimentos realizados con MRIf (imágenes de resonancia magnética del cerebro en funcionamiento), comparando las áreas cerebrales y funciones en cerebros humanos con otras especies se encontraron que áreas similares se asocian a emociones y sentimientos similares.

- El 7 de julio de 2012 se publicó la Declaración de Cambridge sobre consciencia en los animales, (Firmada por cientos de científicos; entre ellos Stephen Hawkins) la cual certifica que los animales no humanos, mamíferos, aves y pulpos, poseen áreas o sustratos neuroanatómicos (neuronas y áreas cerebrales); moléculas (neurotransmisores, hormonas) y neurofisiológicos (circuitos de neuronas) necesarios para experimentar estados conscientes y sentimientos.

? Formas, órganos y funciones evolucionaron a lo largo de millones de generaciones de vertebrados y mamíferos, y nosotros primates las heredamos. Igual ocurrió con nuestro cerebro, emociones y sentimientos.

- El 19 de abril de 2024 se publicó la Declaración de Nueva York sobre la Consciencia Animal; donde se oficializa el consenso científico sobre las experiencias conscientes, donde los animales tienen emociones y sentimientos al igual que los humanos. Existe evidencia científica sólida de que todos los vertebrados (como mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces) y muchos invertebrados tienen experiencias conscientes y subjetivas.

? Murciélago vampiro, satanizado por el cine es muy amoroso y solidario, como todo mamífero con sus compañeros de bandada.

Estas declaraciones son oficiales, su verdad no depende de opiniones, principios religiosos, costumbres sociales o políticas estatales de dilación. Ignorar o no tomar en cuenta esta realidad expone indiferencia política o institucional, esperando su olvido, evitando la controversia para no crear contradicciones entre las políticas públicas, tradiciones, prácticas culturales, religiosas y la inapelable realidad científica.

De hecho, estas tan valoradas funciones cerebrales como amor, maternal, lealtad, compasión, valentía, humildad, etc. aparecieron mucho antes, en los mamíferos y primates que nos precedieron. Nuestra especie con apenas 300,000 años de existencia solo los heredo genéticamente de antepasados mamíferos quienes las evolucionaron durante decenas de millones de años de innumerables generaciones sucesivas.

La conveniente y persuasiva narrativa religiosa que el hombre es el ser privilegiado de la naturaleza, origen y clímax de las cualidades y virtudes es total y ridículamente falsa. Es paradójico que la cultura nacional de ser amable, tolerante, simpático, con extranjeros y turistas, no sucede hacia nuestros propios animalitos.

Nuestra especie posee solo mayor capacidad de lenguaje simbólico, habla y pensamiento abstracto. Lo anterior evidentemente entra en contradicción con las narrativas religiosas y culturales occidentales que consideran al hombre la medida de todo, mientras a los animales objetos incompletos, imperfectos, cuyo único propósito es su utilidad y aprovechamiento.

Las instituciones y autoridades supuestamente responsable de los animales han fracasado cínicamente, han mantenido por décadas un perfil bajo, burocrático, las leyes de protección animal vigentes en cada estado son letra muerta, nadie se indigna, no hay acusados, flagrante impunidad, evidencia de cómo funcionan las leyes en esa sociedad. Esperemos y exijamos que está nueva ley se implemente de verdad, con severidad, la naturaleza es nuestro patrimonio constitucional y de nuestros hijos.

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gonzalez7063gmail.com

Christian González es miembro de The Wild

Life Society de EU. y REMPA (Red Mexicana

de Periodistas Ambientalistas).

? La forma de los animales evolucionó a lo alargo de millones de generaciones, así como las emociones y sentimientos compartidas por todas las especies.