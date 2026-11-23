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ZACATECAS, Zac.- A escasos días del arranque del programa de acopio y comercialización de frijol de este año y bajo el argumento de cerrar el paso al intermediarismo y al coyotaje, el gobierno federal fijó en 24 pesos el kilogramo de compra del grano a nivel nacional, equivalente a tres pesos por debajo de los 27 pesos del esquema anterior que, incluso, generó fuertes movilizaciones en Zacatecas este año al quedar muchos productores fuera del esquema.

Sin embargo, tras darse a conocer el nuevo precio de garantía del frijol, no se descarta que se realicen nuevas movilizaciones, ya que mientras algunos dirigentes han avalado el nuevo precio, pero otras agrupaciones expresaron que analizan la situación y será a partir de esta semana cuando determinen si emprenden o no acciones de protesta.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Agricultura y por Alimentación para el Bienestar, el acopio de la producción agrícola primavera-verano 2026 iniciará durante la primera semana de diciembre y concluirá el 27 de febrero de 2027, con un tope máximo de 10 toneladas por productor.

Además, las autoridades federales precisaron que los 24 mil pesos por tonelada se integrarán mediante un precio base de 18 pesos por kilo, más un apoyo de seis pesos para el fomento productivo.

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Al respecto, Columba López Gutiérrez, secretaria de Agricultura y Desarrollo Social (Sader), argumentó que los 27 pesos del esquema del año pasado provocaron "una severa distorsión en el mercado nacional", aprovechada por acopiadores privados y el coyotaje en perjuicio de los pequeños agricultores.