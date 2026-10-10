Obispo entrega al papa libro sobre desaparecidos
Monseñor Castro Castro le hizo llegar el libro con 132 mil rostros
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Ciudad de México.- Monseñor Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), entregó al papa León XIV el libro "Un nombre, mil voces", con las fotografías de 132 mil desaparecidos en el país.
"Presentamos estos rostros, estos nombres de más de 132 mil personas desaparecidas en el país, con un profundo respeto por su dolor, con el compromiso sincero e irrenunciable de no apartar la mirada y con la convicción de organizar la esperanza desde la justicia, la corresponsabilidad y la verdad, hasta ser capaces de imaginar y construir de la mano territorios en donde cada vida sea posible y cada sueño alcanzable", explica el documento.
El libro consta de 208 páginas y fue elaborado en coordinación con algunos colectivos de madres y padres que buscan a sus familiares no localizados.
"Los rostros, los nombres que recoge de personas desaparecidas son parte de un pasado empecinado en permanecer en un presente que parece alargarse sin fin. Un presente que hace imposible imaginar un futuro habitable y compartido", refiere el texto.
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El 27 de agosto pasado el cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, solicitó a todas las parroquias instalar buzones de paz, con el propósito de colectar información que facilite localizar a las personas.
"Esta experiencia se ha llevado a cabo desde hace tiempo en algunas parroquias de nuestra arquidiócesis y en otras diócesis del país, y ha dado frutos concretos al permitir obtener información —que difícilmente habría llegado por otros medios— que contribuya a la búsqueda de personas desaparecidas", refirió Aguilar Retes en un comunicado.
Señaló que "en nuestro país, miles de familias viven el profundo dolor de no saber dónde se encuentra uno o varios de sus seres queridos".
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La entrega se realizó en Ciudad de México y contó con la participación de colectivos de búsqueda.
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