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Ofrecen más de 20 mil vacantes en la FNE

Por El Universal

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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Ofrecen más de 20 mil vacantes en la FNE
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte de las acciones del Plan México y con el propósito de fortalecer el empleo formal y ampliar las oportunidades laborales para la población, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), lleva a cabo durante octubre la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables 2026.

      La STPS informó que se realizan más de 50 eventos a nivel nacional con la participación de alrededor de mil 400 instancias empleadoras que pondrán a disposición de las personas buscadoras de empleo más de 20 mil puestos de trabajo en diversos sectores productivos.

      Detalló que la Feria Nacional promueve ofertas de empleo formal para poblaciones indígenas, personas migrantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas afrodescendientes, personas preliberadas y mujeres. 

      Se ofrecerán servicios de orientación laboral, talleres para la búsqueda de empleo y módulos informativos sobre programas y servicios del Gobierno de México. Estas acciones buscan brindar herramientas prácticas para elaborar o fortalecer el CV, mejorar la preparación para una entrevista de trabajo y desarrollar habilidades.

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