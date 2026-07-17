Pensiones Bienestar 2026: pagos para beneficiarios con M

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Este viernes 17 de julio finaliza la segunda semana de pagos a las personas inscritas a las Pensiones Bienestar, correspondientes al bimestre de julio-agosto, siguiendo las fechas establecidas en el calendario de pagos publicado.

Estos programas tienen el objetivo de mejorar la calidad de vida de los sectores de la población más vulnerables, al otorgarles autonomía económica, asegurando una vejez digna y el reconocimiento a su contribución en la sociedad.

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La dispersión de recursos se realiza cada dos meses, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Para mantener el orden y evitar aglomeraciones en cajeros, la entrega de pagos se lleva a cabo de manera escalonada y de forma alfabética.¿Quién recibe su pago este 17 de julio?Siguiendo el calendario de pagos correspondiente a este bimestre, emitido por el organismo a cargo de la entrega de pagos, este viernes 17 de julio se realizará el pago a las personas cuyo apellido paterno inicie con la letra "M".Debido a la cantidad de derechohabientes registrados a los programas con esta letra, se asignó una segunda fecha para la M. Por lo que si no recibes tu depósito este viernes, será entregado en tu tarjeta el próximo lunes 20 de julio.Para aquellos que deseen conocer el saldo disponible en su cuenta, pueden descargar la aplicación móvil del Banco del Bienestar. Al entrar, captura tu número de celular, ingresa los dígitos de tu tarjeta junto con tu NIP y crea una contraseña.Asimismo, quienes deseen guardar su dinero en la tarjeta podrán hacerlo sin temor a perderlo, pues no es obligatorio retirar el efectivo el mismo día del depósito y podrán utilizarlo cuando así lo necesiten en cualquier cajero automático.¿Cuál es el monto que otorga cada programa?Para este año, las cantidades asignadas a cada programa social son las siguientes:· Pensión Adultos Mayores: 6 mil 400 pesos.· Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos.· Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos.· Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos.De acuerdo con Leticia Ramírez Amaya, secretaria de Bienestar, la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar benefician a más de 16 millones 571 mil 522 personas, con una inversión de 378 mil 817 millones de pesos.Cabe destacar que, el pago mensual correspondiente a junio de las personas inscritas al programa Sembrando Vida, se realizó el pasado jueves 9 de julio. El monto entregado fue de 6 mil 450 pesos, que se depositan mensualmente.La dispersión de recursos de este cuarto bimestre del año 2026 finaliza el 29 de julio.