Paro afecta a más de un millón de alumnos

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CIUDAD DE MÉXICO.- Con más de 17 mil escuelas cerradas y casi 1.4 millones de alumnos sin clases, Oaxaca, Chiapas y Zacatecas concentran las mayores afectaciones del paro indefinido de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al 5 de junio y con más de un mes y medio de que termine el ciclo escolar.

Tan solo en Oaxaca permanecieron sin actividades 10 mil 653 planteles y 734 mil 54 estudiantes, mientras que en Chiapas la suspensión alcanzó a 2 mil 392 escuelas y 261 mil 414 alumnos y en Zacatecas a 2 mil 81 escuelas y 217 mil 375 estudiantes.

La entidad con el mayor impacto fue Oaxaca, donde el paro involucró al 80.61 por ciento de las escuelas públicas y al 92.13 por ciento de la matrícula estatal, con la participación de 49 mil 519 docentes.

Para Erik Avilés, director general de Mexicanos Primero en Michoacán, las cifras reflejan las consecuencias de una política que durante años ha privilegiado la negociación política con la CNTE sin colocar en el centro el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.

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"El paro indefinido que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantiene desde el 1 de junio es consecuencia lógica de un gobierno que lleva años negociando con la CNTE en los términos de la CNTE y pasándoles la factura a los niños más pobres del país", afirma.

Avilés destaca a este medio que el dato más preocupante es el registrado en Oaxaca, donde más de nueve de cada diez estudiantes de educación básica dejaron de recibir clases.

"Pero el número que más debería escandalizar es el de Oaxaca: el 92.13 por ciento de la matrícula estatal sin un solo día de clases. Nueve de cada diez niños oaxaqueños sin maestro. No en un país en guerra. No durante una pandemia, sino en junio de 2026", señala.

El reporte de la SEP, Zacatecas se ubicó en segundo lugar por número de planteles cerrados, con 2 mil 81 escuelas sin actividades, equivalentes al 47.02 por ciento del total estatal. La movilización involucró a 14 mil 996 maestros de las secciones 34 y 58.

En Chiapas, las secciones 7 y 40 mantuvieron cerradas 2 mil 392 escuelas, con una afectación para 261 mil 414 alumnos y 10 mil 378 docentes.