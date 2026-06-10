Paso de tormenta Boris deja afectaciones menores

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OAXACA, Oax.- La madrugada de este martes, la tormenta Boris toco tierra en los límites de Oaxaca y Guerrero, y posteriormente se degradó a depresión tropical.

Sin embargo, aunque no hubo daños mayores, en comunidades de Oaxaca, Guerrero y Michoacán se registraron inundaciones, deslaves y afectaciones en carreteras y otras obras de infraestructura.

En Oaxaca, las lluvias permanentes y las fuertes olas destruyeron parte del mirador de playa abierta, de la colonia Miramar, del puerto de Salina Cruz, y obligaron al cierre de los restaurantes ubicados en las inmediaciones.

"Toda la noche llovió sin parar y a lo lejos se oía el ruido de las olas al chocar con la playa", señalaron algunos vecinos que viven en la parte alta frente al malecón de playa abierta.

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En la comunidad de Santa María del Mar, que pertenece al municipio juchiteco, más de 150 personas, entre hombres y mujeres, colocaron costales de arena en un espacio llamado "El Paso", para evitar que el agua del Pacífico inundara sus calles y viviendas.

"Ya pedimos ayuda al presidente, y estamos esperando si habla con la marina o con los soldados para que nos auxilien y traiga algo de víveres, porque llevamos cuatro días sin poder salir por las lluvias y las olas altas", explicó el agente municipal de esa localidad ikoots, Ángel Toledo.

En la agencia Cuauhtémoc de San Mateo del Mar, el efecto de mar de fondo causó inundaciones en viviendas, por lo que se tuvo que habilitar un albergue.

También se registraron afectaciones en el fraccionamiento El Pitayal y Cuarta Sección de Santo Domingo Tehuantepec, en la Clínica IMSS de Salina Cruz.

Además, en las regiones Sierra Juárez, Sierra Sur y Mixteca, se registraron derrumbes de cerros.