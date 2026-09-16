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Patriotismo desborda calles del Centro

Por El Universal

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
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Patriotismo desborda calles del Centro
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      Ciudad de México.- En medio de la euforia y el patriotismo, miles de mexicanos acudieron al Zócalo capitalino para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el 216 aniversario del Grito de Independencia, donde se vivió un ambiente festivo y de algarabía por la conmemoración de las fiestas patrias.

      La tarde fue de fiesta y alegría. Las principales vialidades del primer cuadro de la ciudad se pintaron con los colores patrios y tanto nacionales como turistas vistieron playeras de la Selección Mexicana de futbol, moños tricolores y sombreros charros, a la vez que ondeaban banderas monumentales.

      La bandera del Zócalo ondea en lo alto, mientras miles de personas, con sombreros, texanas e incluso máscaras de lucha libre esperaban la llegada de Intocable en el escenario.

      Alrededor de las 21:52 horas, sonidos de viento salieron de las enormes bocinas. En las pantallas apareció un paisaje desértico y entre las sombras aparecieron las figuras de Ricardo Muñoz, René Martínez, Sergio Serna, Johnny Lee Rosas, Alejandro Gulmar, Félix Salinas y Nick Wells.

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      "¡Buenas noches México!, un gusto saludarles en este día tan especial. ¡Viva México! no se ustedes, pero yo vine a cantar y a tocar música y eso es precisamente lo que vamos a hacer", dijo Muñoz al interactuar con el público.

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