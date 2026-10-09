Ken Salazar denuncia prácticas de ICE contra migrantes en EU

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Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, criticó el actuar de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la detención de personas migrantes y bajo la administración del presidente Donald Trump.

Ken Salazar critica actuación de agentes ICE en detención de migrantes

En un mensaje en sus redes sociales, Salazar aseguró que en su libro "Fronteras. Mi lucha por una América unida" cuenta cómo se pueden arreglar estas acciones para tener una frontera que funcione y se trate a las personas con dignidad.

"Lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos está mal, personas con las caras tapadas, policías sacando la gente de la calle, padres detenidos frente a sus hijos afuera de la escuela. Eso no es lo que somos como país", expresó.

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"El presidente Trump hizo de ICE su propia policía, el resultado es un desastre. Todos queremos sí comunidades seguras. Entonces hay que ir por los criminales violentos, por los traficantes, por los malos. Y los agentes tienen que estar bien escogidos y bien capacitados, y seguir las mismas reglas que cualquier otro policía", declaró.

Regreso de Ken Salazar a México y promoción de su libro

El exembajador de Estados Unidos en México informó recientemente que el próximo 14 de octubre regresará a México para promocionar en la capital del país su libro en español "Fronteras. Mi lucha por una América unida".

A través de sus redes sociales, el exembajador estadounidense apostó por el futuro de América del Norte, y señaló que puede ser ejemplo para el mundo en prosperidad económica.

En su video, Salazar se dijo orgulloso de ser ciudadano de Estados Unidos y de ser mexicoamericano. "Aquí están mis raíces y aquí estarán para siempre. Pero no estoy solo, hay 50 millones de mexicanos-americanos aquí en los Estados Unidos, es el futuro, de veras, de la democracia y la economía de los Estados Unidos".

"Pero ese futuro está en el continente de América del Norte con los 130 millones de mexicanos, los 50 mil millones de canadienses. Nosotros en este continente podemos ser el ejemplo del mundo en la prosperidad económica para el pueblo, y también para una democracia que trabaja para todos", expresó.

Mencionó que se requiere un liderazgo que tenga esa visión para América del Norte.

Adelantó que en su regreso a México hablará de temas como una "frontera quebrada y que se tiene que componer", así como de "un sistema de migración que necesita muchísimo trabajo".

"Lo importante es estar unidos como una familia del continente", externó Ken Salazar.