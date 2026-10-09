Trabajan bajo protesta en el Hospital Central

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Empleados del Hospital Central "Ignacio Morones Prieto" iniciaron una jornada de labores bajo protesta, por falta de insumos, medicamentos y camas. Se encuentran laborando pero colocaron pancartas en el exterior del nosocomio.

Evelia Hernández Cano, secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Central "Ignacio Morones Prieto", informó que hay un grave desabasto de medicamentos, material de curación o en su caso para el desarrollo de procesos, tales como cirugías, intervenciones diversas para personas con lesiones o inflamaciones o todo lo que se requiere de material antiséptico.

Precisaron que la falta de camas para el área de urgencias es difícil de contabilizar, porque a diario atienden cientos de personas que acuden por padecimientos crónicos complicados, enfermedades repentinas o condiciones accidentales, lo que obliga a variar el uso de insumos y de camas.

Sin embargo, cuentan con 250 camas censables para atender a los pacientes que se encuentran en proceso de atención y que no pertenecen al área de urgencias.

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Dijo que el personal hace falta porque los pacientes necesitan cuidados, de manera independiente que el sistema de salud debería tener puntual el abasto de medicamentos y los insumos y equipamiento para restaurar las condiciones de salud de los usuarios.