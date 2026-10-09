Fotos | Estrellan camioneta en poste de avenida Carranza

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Únicamente daños materiales se reportaron tras un choque de vehículo en la avenida Venustiano Carranza, a la altura de Avanzada, en el barrio de Tequisquiapan.

El reporte fue cerca de las 13:00 horas, cuando el conductor de una camioneta circulaba sobre la avenida con dirección a la zona centro de la capital.

Al llegar a la calle de Avanzada, pierde el control hacia su derecha e impactó con otra camioneta y con un poste de madera, propiedad de Teléfonos de México.

Pese a lo aparatoso del percance, solo se reportaron daños materiales.

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Peritos de la Policía Vial de la SSPC capitalina tomaron conocimiento de los hechos.