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México no reporta ciudadanos afectados por terremoto de magnitud 7,7 en Panamá

Se mantienen alertas por réplicas y amenaza de tsunami en la región tras el terremoto.

Por EFE

Octubre 09, 2026 02:17 p.m.
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México no reporta ciudadanos afectados por terremoto de magnitud 7,7 en Panamá
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      Ciudad de México, 9 oct (EFE).- El Gobierno de México informó este viernes de que no tiene reportes de ciudadanos mexicanos afectados por el terremoto de magnitud 7,7 registrado en Panamá, al tiempo que expresó su solidaridad con el país centroamericano.

      SRE expresa solidaridad y seguimiento consular

      En un comunicado, la SRE expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Panamá ante el sismo registrado en el sur del país y añadió que mediante la embajada de México en Panamá "da puntual seguimiento a la situación. Hasta el momento no se tiene reporte de personas mexicanas afectadas".

      La SRE recomendó a la comunidad mexicana atender las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse al tanto de la información oficial y entrar en contacto en caso de requerir asistencia o protección consular:

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      Detalles del terremoto y alerta de tsunami

      Este viernes, un terremoto de magnitud 7,7 sacudió el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), lo que activó una alerta de tsunami en el Pacífico.

      De acuerdo con el USGS, el epicentro se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital de Panamá.

      El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT) y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el USGS.

      Por su parte, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una amenaza de tsunami para la costa pacífica de Colombia, Ecuador, Guatemala y Nicaragua, tras el terremoto de Panamá.

      Como constató EFE, el temblor se sintió con fuerza en algunas zonas de la capital de Panamá, donde varios edificios en la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente.

      Tras este terremoto en Panamá se han sentido réplicas de magnitudes de 6,1, 6,0 y la más reciente de 5,3. EFE

      jmrg/csr/nvm

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