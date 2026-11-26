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El invierno en México llegará el próximo lunes 21 de diciembre de 2026 a las 14 horas con 50 minutos, con el solsticio de invierno al hemisferio norte.

Inicio del invierno y duración de la estación

Este fenómeno, conocido también popularmente como "el día más corto del año", ocurre cuando uno de los polos de la Tierra alcanza su máxima inclinación alejándose del Sol. Esta estación durará aproximadamente 88 días y 23 horas, finalizando el 21 de marzo de 2027, con el comienzo de la primavera en el país.

Por otro lado, la temporada de frentes fríos 2026-2027 tiene lugar entre los meses de septiembre y mayo. Para este periodo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó 56 sistemas frontales, seis más que el promedio histórico de 50, siendo noviembre y febrero los meses de mayor concentración.

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Impacto climático y fenómenos asociados

De acuerdo con información publicada por instituciones federales y especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), este fenómeno podría provocar temperaturas inferiores al promedio durante el invierno.

"El Niño" es un fenómeno climático que se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, acompañado de modificaciones en la circulación atmosférica que a su vez alteran los patrones de lluvia, temperatura y viento en diferentes regiones del planeta.

De acuerdo con el índice RONI, el evento alcanzó la categoría de muy fuerte. Por su parte, Jorge Zavala Hidalgo, investigador de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM, señaló que las proyecciones sitúan el periodo de mayor intensidad de El Niño para finales de 2026 e inicios de 2027.

Según los resultados de un análisis realizado por Alejandra Straffon Díaz, investigadora posdoctoral del ICAyCC, esta categoría de "El Niño" en eventos anteriores provocó temperaturas medias inferiores a lo habitual en amplias regiones de México, con descensos que llegaron a 1.5 grados Celsius por debajo del promedio en algunas zonas.

Además, en el noroeste del territorio mexicano se identificaron periodos con precipitaciones superiores a las normales, mientras que en el golfo de México se observó un aumento de la frecuencia de frentes fríos y vientos intensos asociados con los nortes.

Asimismo, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, durante el invierno podrían presentarse tormentas invernales en el norte y noroeste del país. Este jueves 26 de noviembre llegó la primera tormenta invernal de la temporada sobre el occidente de México.

Recomendaciones oficiales para la temporada invernal

Durante la temporada invernal en México, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llama a la población a prevenir riesgos, revisar viviendas y cuidar sistemas de calefacción, manteniéndose informados en los canales oficiales y evitando compartir rumores o falsas alarmas.

Algunas recomendaciones oficiales son:

Vestir en capas y prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes viven con enfermedades crónicas.

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles con corrientes fuertes, tanto a pie como en automóvil.

Asegurar objetos en azoteas y balcones y alejarse de árboles, muros y anuncios que puedan caer.

Respetar las indicaciones de las capitanías de puerto y evitar actividades en playas con bandera roja.

Reducir la velocidad al conducir ante lluvia, niebla o posible hielo en zonas montañosas.