¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Paloma Blanco López, evitó asegurar que los 738.8 millones de pesos contemplados en la propuesta de presupuesto estatal para 2027 serán suficientes para organizar las próximas elecciones, al señalar que primero deberá revisarse cómo se distribuirán los recursos.

La funcionaria explicó que el monto global no permite determinar si las necesidades del organismo estarán cubiertas, debido a que el presupuesto solicitado originalmente al Ejecutivo contempla partidas específicas para el gasto ordinario, el financiamiento de los partidos políticos, proyectos especiales y la organización del proceso electoral.

Por ello, indicó que será necesario analizar a detalle la propuesta enviada por el Ejecutivo estatal al Congreso, antes de emitir una postura sobre si la asignación resulta satisfactoria o si podría representar alguna limitación.

Para 2027, San Luis Potosí renovará la gubernatura, las 27 diputaciones locales y los 59 ayuntamientos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Partidos políticos, "ganones" en el presupuesto 2027 Sube 62.6% su partida; Ceepac, PJE, FGE y CEDH no tendrán alza

La propuesta estatal contempla 738.8 millones de pesos para el organismo, cifra inferior a los 763.1 millones de pesos que el Ceepac había solicitado originalmente.