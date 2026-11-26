Analiza Ceepac si presupuesto será suficiente para comicios
Son 738.8 millones de pesos, los contemplados en la iniciativa del Ejecutivo estatal
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La presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Paloma Blanco López, evitó asegurar que los 738.8 millones de pesos contemplados en la propuesta de presupuesto estatal para 2027 serán suficientes para organizar las próximas elecciones, al señalar que primero deberá revisarse cómo se distribuirán los recursos.
La funcionaria explicó que el monto global no permite determinar si las necesidades del organismo estarán cubiertas, debido a que el presupuesto solicitado originalmente al Ejecutivo contempla partidas específicas para el gasto ordinario, el financiamiento de los partidos políticos, proyectos especiales y la organización del proceso electoral.
Por ello, indicó que será necesario analizar a detalle la propuesta enviada por el Ejecutivo estatal al Congreso, antes de emitir una postura sobre si la asignación resulta satisfactoria o si podría representar alguna limitación.
Para 2027, San Luis Potosí renovará la gubernatura, las 27 diputaciones locales y los 59 ayuntamientos.
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Partidos políticos, "ganones" en el presupuesto 2027
Sube 62.6% su partida; Ceepac, PJE, FGE y CEDH no tendrán alza
La propuesta estatal contempla 738.8 millones de pesos para el organismo, cifra inferior a los 763.1 millones de pesos que el Ceepac había solicitado originalmente.
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