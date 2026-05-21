Pensiones Bienestar 2026: ¿quiénes pueden cobrar su apoyo hoy?
Los montos varían según el programa: adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad y madres trabajadoras.
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CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- Losdepósitos de las Pensiones del Bienestar
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continúan llegando a millones de beneficiarios en todo México. Este pago corresponde al bimestre mayo-junio del 2026 y las dispersiones avanzarán conforme al calendario oficial de pagos hasta el próximo 27 de mayo.
Estos programas, fomentados por el gobierno federal, buscan impulsar la independencia financiera de diversos sectores de la población en condiciones vulnerables (también llamados sectores prioritarios), a través de un apoyo económico brindado directamente a las personas inscritas.
Como es costumbre, los pagos se realizan de manera escalonada para evitar aglomeraciones y garantizar el orden en el proceso. Es decir, que los beneficiarios reciben su apoyo dependiendo de la primera letra de su primer apellido, siguiendo el orden alfabético.
¿Quiénes cobran su apoyo hoy, 21 de mayo?
De acuerdo con el calendario de pagos oficial, emitido por la Secretaría del Bienestar, este jueves 21 de mayo reciben su depósito aquellos beneficiarios cuyo primer apellido comience con la letra "R".
Debido a la magnitud de derechohabientes en esta categoría, los depósitos para personas con apellido "R" se dividen en dos días. Es decir, si no recibes tu pago hoy, seguramente lo percibirás mañana viernes 22 de mayo.
En los próximos días el calendario de pagos llegará a su fin, logrando el 100% de cobertura en el siguiente orden:
· Viernes 22 de mayo: letra R
· Lunes 25 de mayo: letra S
· Martes 26 de mayo: letras T, U y V
· Miércoles 27 de mayo: letras W, X, Y y Z
¿Cuánto dinero recibirás de la Pensión del Bienestar?
La cantidad de dinero que recibe cada beneficiario depende del programa al que estén inscritos. Para 2026 los montos establecidos son los siguientes:
· Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos
· Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos
· Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos
· Programa Madres Trabajadoras: 1,650 pesos
Recuerda que el dinero se deposita directamente a tu tarjeta del Bienestar y puedes acceder a él retirándolo sin comisión en cualquier sucursal del Banco del Bienestar, pagando con la tarjeta en negocios, establecimientos o servicios; y también puedes monitorearlo o realizar transferencias a través del app del mismo banco.
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