Pensiones Bienestar 2026: ¿quiénes pueden cobrar su apoyo hoy?

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- Los

de las

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continúan llegando a millones de beneficiarios en todo México. Este pago corresponde al bimestre mayo-junio del 2026 y las dispersiones avanzarán conforme al calendario oficial de pagos hasta el próximo 27 de mayo.Estos programas, fomentados por el, buscan impulsar lade diversos sectores de la población en condiciones vulnerables (también llamados), a través de un apoyo económico brindado directamente a las personas inscritas.Como es costumbre, los pagos se realizan de manera escalonada para evitar aglomeraciones y garantizar elen el proceso. Es decir, que los beneficiarios reciben su apoyo dependiendo de la primera letra de su, siguiendo el¿Quiénes cobran su apoyo hoy,De acuerdo con eloficial, emitido por la, este juevesreciben su depósito aquellos beneficiarios cuyocomience con la letra "R".Debido a la magnitud de derechohabientes en esta categoría, lospara personas con apellido "R" se dividen en dos días. Es decir, si no recibes tu pago hoy, seguramente lo percibirás mañana viernesEn los próximos días elllegará a su fin, logrando elen el siguiente· Viernes: letra R· Lunes 25 de mayo: letra S· Martes 26 de mayo: letras T, U y V· Miércoles 27 de mayo: letras W, X, Y y Z¿Cuánto dinero recibirás de la Pensión del Bienestar?La cantidad de dinero que recibe cada beneficiario depende del programa al que estén inscritos. Para 2026 los montos establecidos son los siguientes:: 6,400 pesos: 3,100 pesos· Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos· Programa Madres Trabajadoras: 1,650 pesosRecuerda que el dinero se deposita directamente a tuy puedes acceder a él retirándolo sin comisión en cualquier sucursal del, pagando con la tarjeta en negocios, establecimientos o servicios; y también puedes monitorearlo o realizar transferencias a través del app del mismo banco.