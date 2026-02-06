logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

HÁBILES EN LA GIMNASIA RÍTMICA

Fotogalería

HÁBILES EN LA GIMNASIA RÍTMICA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Persisten mínimas de hasta 0°C y lluvias dispersas en SLP

Protección Civil pide extremar precauciones ante efectos del Frente Frío número 33

Por Redacción

Febrero 06, 2026 07:33 a.m.
A
Persisten mínimas de hasta 0°C y lluvias dispersas en SLP

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que este viernes continuarán las condiciones de frío en San Luis Potosí, como efecto del frente frío número 33, que desde hace varios días se mantiene sobre el país.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan lluvias dispersas durante la mañana, así como temperaturas máximas de 24 grados en la zona centro y 27 grados en la región Huasteca.

En contraste, las mínimas podrían descender hasta 0 grados en la zona centro y 2 grados en el Altiplano.

Ante estas condiciones, la dependencia estatal reiteró el llamado a la población a tomar medidas preventivas, principalmente en viviendas y con grupos vulnerables.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Entre las recomendaciones destacan abrigarse adecuadamente, utilizar varias capas de ropa, revisar calentadores, estufas y chimeneas para evitar riesgos por acumulación de monóxido de carbono, así como proteger tuberías y medidores de agua ante posibles congelamientos.

En el ámbito de la salud, se recomendó mantenerse hidratado, consumir alimentos ricos en vitamina C, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

LEA TAMBIÉN

Activan refugios y auxilio por frío extremo en el Altiplano potosino

Protección Civil atendió a población vulnerable ante el frente frío 33.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum presenta a nuevo comandante de la Guardia Nacional
Sheinbaum presenta a nuevo comandante de la Guardia Nacional

Sheinbaum presenta a nuevo comandante de la Guardia Nacional

SLP

El Universal

Persisten mínimas de hasta 0°C y lluvias dispersas en SLP
Persisten mínimas de hasta 0°C y lluvias dispersas en SLP

Persisten mínimas de hasta 0°C y lluvias dispersas en SLP

SLP

Redacción

Protección Civil pide extremar precauciones ante efectos del Frente Frío número 33

El magistrado Hugo Aguilar causa polémica
El magistrado Hugo Aguilar causa polémica

El magistrado Hugo Aguilar causa polémica

SLP

El Universal

Guadalajara impone uso de cubrebocas
Guadalajara impone uso de cubrebocas

Guadalajara impone uso de cubrebocas

SLP

El Universal