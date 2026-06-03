Pide a EU y Canadá extender T-MEC
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CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de México planteó a Estados Unidos y Canadá mantener el T-MEC por otros 16 años y pidió que en todo acuerdo se busque el "respeto mutuo, y en consenso" entre las tres naciones.
En una misiva dirigida a los socios de América del Norte dijo que la región registra beneficios por la existencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y "continuar este crecimiento económico solo se dará dando certidumbre a los inversionistas que buscan nuestra fortaleza de mercado".
Añadió que, "por ende, la posición de México es de extender el tratado por 16 años más y buscar acuerdos que beneficien, en respeto mutuo, y en consenso, a las tres naciones".
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, envió una misiva en la que pide mantener el acuerdo y explica que según lo estipula el Artículo 34, párrafo siete del T-MEC 30 días antes de la revisión de dicho acuerdo, es decir, del primero de julio, las partes pueden presentar sus propuestas a los países socios.
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La carta la dirigió al representante Comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, y al Presidente del Consejo Privado del Rey para Canadá y ministro responsable del Comercio entre Canadá y Estados Unidos, Asuntos Intergubernamentales, Comercio Interior y Economía, Dominic LeBlanc.
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