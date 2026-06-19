Piden a SNTE permitir abasto de gasolina

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Oaxaca, Oax.- Hasta este jueves, el abasto de combustible seguía sin regularizarse en las estaciones de servicio de la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados; este jueves se registraron entre 15 y 18 gasolinerías cerradas.

José Luis Ballesteros, presidente de la asociación de Empresarios Gasolineros del Estado de Oaxaca (EGEO), explicó que hasta el momento existe incertidumbre por la toma de las instalaciones de la terminal de almacenamiento y despacho de Pemex, realizada por maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La incertidumbre radica en que se desconoce con precisión el momento en el que los docentes permitirán la reapertura de la terminal, lo que provoca que no pueda haber una planeación para el surtimiento de los combustibles. Sin embargo, el periodo en el que permiten la operación es insuficiente para garantizar o lograr el abasto de todas las estaciones de servicio.

"Entonces, el tiempo de reacción es un poquito más lento y los carros que están saliendo, las pipas que están saliendo, no son de ninguna manera las suficientes para poder surtir a todas las estaciones", comentó Ballesteros.

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La crisis inició el pasado lunes cuando los maestros de la Sección 22 del SNTE tomaron de manera permanente las instalaciones de Pemex ubicadas en Santa María El Tule. Aunque ahora permiten por algunas horas la reapertura, esto es insuficiente para regularizar el servicio.

La madrugada del jueves, mencionó Ballesteros, liberaron las instalaciones cerca de las tres de la mañana, pero a las nueve volvieron a bloquear.

Explicó que el momento más crítico fue el pasado martes cuando llegó hasta 25 el número de gasolinerías cerradas por falta de combustible.

"No hay manera por parte de Pemex que pueda estar surtiendo con alguna regularidad o no pueda planear absolutamente nada. No sabe qué hacer con su personal, te dejan unos de guardia y cuando se abre pues esos de guardia son los que hacen el proceso".