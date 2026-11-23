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CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, advirtió que la renovación de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no se puede seguir aplazando por falta de acuerdos políticos, por lo que exigió a la Cámara de Diputados cumplir con su responsabilidad constitucional y emitir la convocatoria para designarla.

El dirigente panista respaldó la demanda presentada por el grupo parlamentario del PAN, encabezado por el coordinador Elías Lixa, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mediante un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, con el que se busca obligar a la Cámara de Diputados a iniciar el procedimiento de designación.

Recordó que la salida de Guadalupe Taddei ocurrió desde el 26 de octubre y que, pese al tiempo transcurrido, continúa pendiente la convocatoria para elegir a quien deberá concluir el periodo constitucional de la presidencia del INE hasta 2032.

"Para el PAN, esta omisión afecta el derecho de las y los legisladores a participar en la deliberación y votación de una decisión de trascendencia nacional, además de prolongar una presidencia provisional que no sustituye la obligación constitucional de realizar el nombramiento definitivo", subrayó.

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