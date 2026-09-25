Plan Oriente desplaza a los criminales

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Naucalpan, Méx.- El despliegue de seguridad en la zona oriente del Estado de México, como parte de la estrategia Mando Unificado Oriente, provocó un desplazamiento de generadores de violencia hacia municipios vecinos, reconoció Carlos Alberto Hernández Leyva, subsecretario de Seguridad estatal, al dar a conocer que para hacerle frente, se puso en marcha el Plan Emergente en la Zona Nororiente, con presencia en 20 ayuntamientos.

De ese universo, 11 municipios que no estaban incluidos en el Plan Oriente ahora tendrán presencia: Acolman, Atizapán de Zaragoza, Axapusco, Coyotepec, Huehuetoca, Jaltenco, Nextlalpan, Nicolás Romero, Otumba, Tecámac y Zumpango.

El fenómeno fue identificado durante el análisis del repunte de homicidios que se registró entre el 21 y 23 de septiembre, que dejó un saldo de 18 eventos relacionados con asesinatos, con 23 víctimas (dos mujeres) en 13 municipios.

"Por la presión que está ejerciendo este Mando Unificado en esa zona oriente, con todo el despliegue que hay, al estar realizando precisamente esa contención prácticamente hubo un desplazamiento de esos generadores de violencia hacia los municipios aledaños", explicó Hernández.

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Como parte del Plan Emergente en la Zona Nororiente, fueron desplegados 450 elementos de la policía estatal, y la Sedena incrementó su presencia.