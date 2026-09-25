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Nacional

Policías de Juchitán, "halcones " del narco

Por El Universal

Septiembre 25, 2026 03:00 a.m.
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Policías de Juchitán, "halcones " del narco
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      Oaxaca, Oax.- "Nosotros veíamos cómo la policía municipal de Juchitán trasladaba en sus patrullas a la gente del ´Cromo´. En una de esas ocasiones vimos cómo un sujeto molestaba a una joven en un Oxxo, y luego vimos que se subió a la patrulla que estaba ahí, y se fue con los policías", relata un vecino de este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec.

      La operación de los agentes de seguridad de Juchitán de Zaragoza no se limitaba a trasladar a los presuntos criminales.

      Según testimonios recogidos por El Universal, también eran mandaderos, "halcones" y brindaban protección a los integrantes del grupo criminal de "Los Cromo", que ha sido ligado con el CJNG.

      José, nombre falso por seguridad, tiene un negocio en Juchitán y desde hace varios años paga cada semana mil pesos por cobro de piso para "Los Cromo"; si no lo hace, lo amenazan con quemar primero su negocio y después atentar contra su familia.

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      Tras la aprehensión del presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, alias "Quetu", la policía municipal de Juchitán está de nuevo bajo investigación por sus vínculos con esta célula delictiva del Cártel Jalisco. El miércoles, tras la detención del alcalde, los agentes municipales salieron a hacer bloqueos, en un intento de impedir su traslado.

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