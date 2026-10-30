Políticos dicen adiós a Cárdenas

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Ciudad de México.- En su último adiós, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano congregó a personajes de diversos signos políticos y partidistas que acompañaron a la familia en sus funerales.

Morenistas, priistas, panistas, emecistas y hasta académicos como el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, y el exrector José Narro, llegaron hasta el Panteón Francés para presentar sus condolencias y rendir homenaje a quien es considerado líder moral de la izquierda y constructor de la democracia en México.

El único de la familia que habló con la prensa fue Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, quien calificó a su padre como un personaje admirable y decisivo en la historia de México.

Al filo de las 12:20 horas, la presidenta Claudia Sheinbaum acudió al cementerio en un vehículo sedán y salió 50 minutos después. “Vamos a abrazar a la familia”, afirmó en breves declaraciones a la prensa antes de ingresar. “Estoy triste, triste”, reconoció.

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Minutos antes había llegado la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien reconoció que la capital del país es una ciudad de derechos y libertades gracias a la lucha de Cuauhtémoc Cárdenas.

“El legado principal de su lucha es por la democracia en este país”, aseveró. Adelantó que su gobierno le va a organizar un homenaje el próximo 5 de diciembre.

Hasta el Panteón Francés llegó el excandidato presidencial priista Francisco Labastida Ochoa, quien compitió contra Cuauhtémoc Cárdenas y Vicente Fox en 2000.

A la puerta principal del cementerio llegaron ciudadanos de a pie, algunos de la tercera edad, que lamentaron no poder ingresar al panteón para despedir al hijo del “Tata” (Lázaro Cárdenas). Este viernes se le hará a Cárdenas un homenaje en Bellas Artes de cuerpo presente.

“Uno de los líderes

más importantes”

Líderes internacionales externaron sus condolencias por el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lo calificó como “uno de los más importantes líderes políticos” en México.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel recordó a Cárdenas como alguien que “siempre defendió las más nobles causas de América Latina y el Caribe”.

En X, expresó sus “sentidas condolencias a familiares y amigos del querido compañero Cuauhtémoc Cárdenas”, así como “nuestra solidaridad con el gobierno y pueblo mexicanos ante tan sensible pérdida”.

En Estados Unidos, el congresista Chuy García afirmó que su trabajo ayudó a poner fin a 70 años de dominio de un solo partido, y lo logró organizando a millones de simpatizantes y formando un nuevo partido político enfocado en combatir la corrupción, el crimen y la pobreza”.