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Por fin, listos dos pasos a desnivel en Tlalpan

Por El Universal

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Por fin, listos dos pasos a desnivel en Tlalpan
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      Ciudad de México.- A casi 10 meses de que se anunció la renovación de los pasos a desnivel de Calzada de Tlalpan, en el marco del Mundial de Futbol 2026 en la Ciudad de México, ya están listos dos de los 12 que se ubican en la Calzada San Antonio Abad en su cruce con Lorenzo Boturini y José T. Cuéllar.

      En un recorrido hecho por El Universal se pudo constatar que en ambos puntos —cercanos al Metro San Antonio Abad— trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios ya concluyeron la instalación de infraestructura para los bajopuentes.

      Dicho material consta de láminas rosas y moradas, que forman parte de la infraestructura que cubre las escaleras; al momento, los obreros se dedican a realizar trabajos de soldadura. El 11 de agosto pasado, Servicios Metropolitanos confirmó que los dos bajopuentes están próximos a reabrir.

      También se pudo observar que 10 pasos a desnivel se encuentran cerrados. Los pasos a desnivel también presentan problemas de inundación y de aglomeración de cascajo, lo que impide que los peatones puedan cruzar por ellos.

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      Tal es el caso del ubicado en San Antonio Abad y Tlaxcoaque, que está completamente inundado. Pese a que el bajopuente está cerrado, se puede observar que hay basura, como paraguas, chanclas, plásticos y hasta una reja de metal.

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